El alcañizano Miguel Insa, homenajeado en Teruel por toda una vida dedicada a la jota: «Mi primera ronda fue a los 9 años»

"Llevo vinculado al mundo de la jota desde los 8 años, y ya tengo 89. Recibir un homenaje así para mi es increíble". Con estas palabras muestra su agradecimiento y emoción Miguel Insa, alcañizano fundador de la Rondalla Alegría- una de las más antiguas de Aragón-y cuya labor fue reconocida en la gala 'Aragón, tierra de Jota', celebrada en el Teatro Marín de Teruel.

La cita llenó el anfiteatro con el objetivo de poner en valor una manifestación folclórica aragonesa que se encuentra a las puertas de ser reconocida como patrimonio de la humanidad por la Unesco, así como a todos aquellos que la mantienen viva. Y en ese camino destacan figuras como la de Insa, a quien muchos definen como "una de las figuras más grandes del mundo de la jota". "Es historia viva del folclore aragonés y todos deberíamos aprender mucho de él", tal y como defendió este martes en los micrófonos de Radio La Comarca José Antonio Pedrós, director de la escuela de jota de Alcañiz

El homenaje contó con piezas de baile. / HERALDO-Javier Escriche

Insa entró en el mundo de la jota de la mano de su padre. Junto a él realizó su primera ronda mientras tan solo tenía 9 años, y desde entonces no dejó de actuar. Lo hizo como integrante de la Rondalla Alegría, con la cual recorrió España y también otros países. "Son recuerdos difíciles de olvidar", cuenta ahora. En ese camino también fue fundamental su compañero y amigo José Iranzo, el pastor de Andorra, a quien Insa recordó durante su homenaje después de haber compartido juntos giras y escenarios durante décadas.

A día de hoy, la Rondalla Alegría ya no se encuentra en activo, y por ello el alcañizano también quiso aprovechar este momento tan especial para animar a que se mantenga el relevo en el mundo de la jota. "Hago un llamamiento especialmente a los chicos. Porque tenemos mujeres, pero faltan hombres. Porque sino la jota se muere", afirmó.

Insa, visiblemente emocionado, vivió el homenaje desde el escenario./ L.C.

Durante la gala en la que se homenajeó al alcañizano también pasaron por el escenario cantadores como el alcorisano Marcos Azuara y Sheila Gavín. Además, durante la misma el director general de Cultura, Pedro Olloqui, anunció el reconocimiento de la Unesco para el próximo mes de diciembre.