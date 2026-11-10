Actualizado 21:13

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 NOV 2026|

Actualizado 21:13

El alcañizano Miguel Insa, homenajeado en Teruel por toda una vida dedicada a la jota: «Mi primera ronda fue a los 9 años»

El fundador de la Rondalla Alegría fue reconocido en la gala 'Aragón, tierra de Jota', celebrada en el Teatro Marín de Teruel

El alcañizano Miguel Insa durante el homenaje en Teruel. / HERALDO-Javier Escriche
El alcañizano Miguel Insa durante el homenaje en Teruel. / HERALDO-Javier Escriche

Camila Ortiz Tomaselli10 11 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadCultura y Ocio

"Llevo vinculado al mundo de la jota desde los 8 años, y ya tengo 89. Recibir un homenaje así para mi es increíble". Con estas palabras muestra su agradecimiento y emoción Miguel Insa, alcañizano fundador de la Rondalla Alegría- una de las más antiguas de Aragón-y cuya labor fue reconocida en la gala 'Aragón, tierra de Jota', celebrada en el Teatro Marín de Teruel.

La cita llenó el anfiteatro con el objetivo de poner en valor una manifestación folclórica aragonesa que se encuentra a las puertas de ser reconocida como patrimonio de la humanidad por la Unesco, así como a todos aquellos que la mantienen viva. Y en ese camino destacan figuras como la de Insa, a quien muchos definen como "una de las figuras más grandes del mundo de la jota". "Es historia viva del folclore aragonés y todos deberíamos aprender mucho de él", tal y como defendió este martes en los micrófonos de Radio La Comarca José Antonio Pedrós, director de la escuela de jota de Alcañiz

El homenaje contó con piezas de baile. / HERALDO-Javier Escriche
El homenaje contó con piezas de baile. / HERALDO-Javier Escriche

Insa entró en el mundo de la jota de la mano de su padre. Junto a él realizó su primera ronda mientras tan solo tenía 9 años, y desde entonces no dejó de actuar. Lo hizo como integrante de la Rondalla Alegría, con la cual recorrió España y también otros países. "Son recuerdos difíciles de olvidar", cuenta ahora. En ese camino también fue fundamental su compañero y amigo José Iranzo, el pastor de Andorra, a quien Insa recordó durante su homenaje después de haber compartido juntos giras y escenarios durante décadas.

A día de hoy, la Rondalla Alegría ya no se encuentra en activo, y por ello el alcañizano también quiso aprovechar este momento tan especial para animar a que se mantenga el relevo en el mundo de la jota. "Hago un llamamiento especialmente a los chicos. Porque tenemos mujeres, pero faltan hombres. Porque sino la jota se muere", afirmó.

Insa, visiblemente emocionado, vivió el homenaje desde el escenario./ L.C.

Durante la gala en la que se homenajeó al alcañizano también pasaron por el escenario cantadores como el alcorisano Marcos Azuara y Sheila Gavín. Además, durante la misma el director general de Cultura, Pedro Olloqui, anunció el reconocimiento de la Unesco para el próximo mes de diciembre.

NOTICIA RELACIONADA

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Ayuntamiento de Alcañiz exige al INAGA y a la CHE evaluar de manera conjunta el impacto real de las tres macrogranjas proyectadas en Valmuel

Maria Milián (IU-Sumar) presentó una moción en defensa de Valmuel y el territorio frente a las macrogranjas que salió adelante por unanimidad. La 'ley de nietos', el 25-N y la...

2

El Ayuntamiento de Alcañiz exige al INAGA y a la CHE evaluar de manera conjunta el impacto real de las tres macrogranjas proyectadas en Valmuel

Cristian Petru se convierte en el primer concejal rumano del Ayuntamiento de Alcañiz

Petru sustituye a Ignacio Urquizu, quien renunció a su acta en el mes de septiembre para dedicarse a nuevos retos profesionales

Comentar

Cristian Petru se convierte en el primer concejal rumano del Ayuntamiento de Alcañiz

El Bajo Aragón Histórico se prepara para la huelga general del 11-N: Estos son los servicios mínimos y los actos previstos

Alcañiz, Andorra y Utrillas acogerán concentraciones y manifestaciones durante la jornada. DGA ha establecido los servicios mínimos del 100% para sanidad y del 25% en Educación

2

El Bajo Aragón Histórico se prepara para la huelga general del 11-N: Estos son los servicios mínimos y los actos previstos

La planta de biometano proyectada para La Puebla de Híjar está diseñada para tratar hasta 170.000 toneladas anuales de residuos orgánicos

El INAGA abre el proceso de estudio de impacto ambiental de la infraestructura que se ubicaría en dos parcelas de 150.214 metros cuadrados a 4,5 kilómetros de La Puebla lindando...

Comentar

La planta de biometano proyectada para La Puebla de Híjar está diseñada para tratar hasta 170.000 toneladas anuales de residuos orgánicos

El PP defiende que el Nudo Mudéjar de Andorra genere industria y empleo en la provincia de Teruel

El candidato del Partido Popular al Congreso por Teruel, Alberto Herrero, se cita con diferentes miembros del partido, vecinos y empresarios para analizar las líneas a seguir para alcanzar la...

Comentar

El PP defiende que el Nudo Mudéjar de Andorra genere industria y empleo en la provincia de Teruel

Encuesta para el 29-N: PP y Vox sumarían la mayoría absoluta y el PSOE perdería más de 10 escaños

La formación de Abascal conseguiría practicamente el doble de diputados respecto a los comicios de 2023. La suma de las fuerzas de izquierda alcanzaría, en el mejor de los casos,...

4

Encuesta para el 29-N: PP y Vox sumarían la mayoría absoluta y el PSOE perdería más de 10 escaños
Periódico del Bajo Aragón Histórico