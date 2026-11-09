Las almazaras del Bajo Aragón Histórico rechazan la retirada del 12% del aceite de oliva: «No se ha pensado en los pequeños productores»

La orden de almacenar el 12 % de la producción de aceite de oliva para evitar un desplome de los precios en origen no ha sido bien recibida en el Bajo Aragón Histórico. Las almazaras del territorio sostienen que supone un golpe para las producciones más pequeñas y que tendrá afecciones directas en la calidad del producto. La medida, puesta en marcha por parte del Ministerio el pasado viernes, llega tras una campaña con una producción muy alta a nivel nacional y con grandes excedentes del año anterior.

«No es una medida que me guste porque no está pensada para nosotros sino para las grandes producciones del sur de España», apunta Javier Sánchez, consultor oleico y maestro de la Almazara de La Puebla de Híjar. Tampoco Ángel Artal, propietario de Almazara Artal en Albalate del Arzobispo, comparte la medida. «Obligarnos a guardar el 12 % del aceite de oliva sin contemplar ayudas o compensaciones para los pequeños productores o los que este año no han tenido una buena cosecha no es viable», defiende.

En este sentido, los productores defienden que el trabajo que se hace en el territorio busca un aceite de oliva «de la máxima calidad» y no una gran producción como sí que ocurre en Andalucía. También defienden que la producción ha sido notablemente superior en Andalucía y que ha sido «media» en el Bajo Aragón Histórico.

Un aceite de oliva que «va a perder calidad»

La máxima preocupación está en el tiempo que el aceite va a tener que permanecer almacenado y la pérdida de calidad que va a sufrir. En este sentido, las almazaras del territorio coincide en que la mayor parte de la producción es aceite de la máxima calidad «Si tenemos que retirar un 12 %, no todo va a ser lampante; vamos a tener que retirar también aceite virgen extra y la pérdida en el precio se va a notar mucho más», apunta Sánchez. «El aceite no es como el vino y cuando pasa un tiempo almacenado pierde propiedades organolépticas, no mejora», explica Rafael Sorribas, gerente de Reales Almazaras de Alcañiz. «Para el aceite de máxima calidad lo óptimo sería poder ir sacándolo al mercado en cuanto está listo y no esperar», añade Artal.

Desde las almazaras entienden que se trata de una medida para garantizar los precios, pero sostienen que se trata de una cuestión «que ya debería estar garantizada». «Que no estemos vendiendo a pérdidas es algo que ya debería estar garantizado», ha concluido Sánchez. Aun así, aseguran también que existe la posibilidad de que la salida al mercado de todo el aceite que ha quedado almacenado, cuando se levante la retirada, pueda causar un desplome de los precios del aceite de oliva.

Medidas solo para España

Los productores sostienen que «no tiene sentido que las medidas solo se tomen en España» porque una parte muy importante del aceite se destina a la exportación. «Las grandes empresas exportadoras de aceite de oliva, no solo tienen intereses en España tienen sedes en Túnez, tienen sedes en Marruecos, entonces van a seguir comprando aceites de fuera para destinarlos a la exportación», concluye Sánchez. «No entendemos por qué nosotros tenemos que retener el aceite cuando va a estar entrando productos de otros países», cuestiona Sorribas.

Los productores esperan poder reunirse en los próximos días con el Gobierno de Aragón para estudiar las afecciones de la medida y solicitar ayudas ante las posibles pérdidas derivadas de la reducción de calidad del aceite.

Un 12 % de la producción de aceite de oliva

La resolución publicada el viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) obliga a almacenar el 12 % de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente por las almazaras, en instalaciones propias o ajenas, debido al abultado nivel de existencias iniciales de la campaña 2026/2027 unido a las estimaciones de producción.

Además, esos volúmenes permanecerán retirados del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027. La medida supone la retirada temporal de 188.000 toneladas de aceite de oliva. Las almazaras tienen «plena libertad» para elegir la categoría de aceite de oliva que prefieran retirar del mercado.

Un mecanismo para «controlar los precios»

La activación de este mecanismo por parte del Ministerio es una decisión inédita para el mercado porque nunca antes se había alcanzado el volumen necesario para poder poner en marcha esta orden. Se trata de una decisión que, según el organismo, pretende evitar el desplome de los precios en origen del aceite de oliva. La retirada obligatoria comenzará a aplicarse sobre la producción declarada en este mes de noviembre.

A nivel nacional, la producción de aceite de oliva ascenderá a 1,6 millones de toneladas esta campaña, un 23 % más que la anterior, según las primeras estimaciones, a lo que se suman unas 357.000 toneladas de existencias finales de la anterior campaña (+23 %).

En el último mes, los precios en origen han caído un 6 %, según el sistema de información Poolred, mientras que el Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en 3,2 euros por litro (el virgen está a 2,8 euros), lejos de los 5 euros que se pagaban hace un año.

Creación de un grupo técnico

Para el control de la aplicación de la disposición se creará un grupo técnico de seguimiento, en el que se aprobará el plan de control, que será coordinado por el Ministerio y ejecutado por las comunidades autónomas, de acuerdo con sus competencias.

Los operadores afectados deberán proporcionar a la autoridad competente, en caso de ser requeridos, toda la información y documentación necesaria que acredite el cumplimiento de la norma, así como facilitar la realización de controles «in situ», en su caso. La resolución podrá ser modificada a partir del 31 de diciembre de 2026, en función de la evolución de la producción.