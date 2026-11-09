El Gobierno de Aragón y un grupo de expertos en infraestructuras y seguridad ferroviaria han acordado este lunes seis medidas para mejorar la seguridad, la fiabilidad y la planificación del ferrocarril español. La reunión, encabezada por el presidente autonómico, Jorge Azcón, se ha celebrado en Zaragoza tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas.

El encuentro ha servido para analizar la situación de la red ferroviaria española y plantear actuaciones dirigidas tanto a las líneas de alta velocidad como a las convencionales. Entre estas últimas se encuentra la conexión Zaragoza-Caspe-Barcelona, que atraviesa el Bajo Aragón Histórico y que desde hace años se encuentra en un estado de abandono que ha sido denunciado por los usuarios en numerosas ocasiones

Azcón ha advertido de la «situación de incertidumbre» que atraviesa el sistema ferroviario y ha defendido la necesidad de adoptar medidas que garanticen la seguridad de las circulaciones. «La seguridad no admite improvisaciones. Se garantiza con inversiones, mantenimiento, controles rigurosos y transparencia», ha señalado.

Mejorar las líneas convencionales

Una de las principales conclusiones del encuentro es la necesidad de realizar una auditoría interna de Adif y otra externa de sus sistemas de gestión de la seguridad ferroviaria. Ambas deberán ir acompañadas de un plan de acción urgente para corregir las deficiencias que puedan detectarse.

El documento también plantea recuperar una política de planificación a largo plazo de las infraestructuras, con inversiones orientadas prioritariamente a la seguridad y la eficacia. En este sentido, los expertos consideran necesario evitar interrupciones del tráfico ferroviario por trabajos que no hayan sido programados con suficiente antelación y que no cuenten con alternativas de transporte. Esta última propuesta tiene especial interés para los usuarios de las líneas convencionales, como la Zaragoza-Caspe-Barcelona, donde la continuidad de las circulaciones y la disponibilidad de alternativas ante posibles cortes son cuestiones relevantes para garantizar la movilidad de los viajeros.

Otra de las medidas acordadas consiste en poner en marcha un plan de choque para recuperar el estado de las principales líneas ferroviarias de interés general, tanto de la red convencional como de alta velocidad. La iniciativa contempla reforzar la fiabilidad de los equipos, la tecnología y los sistemas de seguridad, así como acometer las actuaciones necesarias para eliminar las limitaciones temporales de velocidad.

Profesionalización y planificación de las inversiones

El acuerdo alcanzado por el Gobierno de Aragón y los especialistas también reclama profesionalizar las estructuras de los organismos responsables de la seguridad ferroviaria, con el objetivo de que las decisiones técnicas y operativas estén respaldadas por criterios profesionales. Asimismo, propone desarrollar una estrategia nacional de anchos de vía que permita avanzar hacia el ancho estándar europeo en los diferentes corredores y tramos ferroviarios. La sexta conclusión plantea definir y coordinar las interconexiones ferroviarias de la Península Ibérica con Francia y Portugal, dentro de una planificación global de las infraestructuras.

«En definitiva, el Gobierno de Aragón y el grupo de expertos en infraestructuras y seguridad ferroviarias proponen la asunción, por parte de todos los actores públicos y privados, de una cultura de la seguridad, la transparencia, la profesionalización y la eficacia en la planificación y políticas ferroviarias», ha destacado Azcón.

Un estudio sobre el posible cierre de la línea Madrid-Barcelona

Durante la reunión, el presidente aragonés también ha anunciado que se ha solicitado a la Fundación Basilio Paraíso un estudio «exhaustivo» sobre las consecuencias que tendría para Aragón un eventual cierre de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. El análisis permitirá evaluar las posibles repercusiones de una interrupción de esta conexión para la comunidad autónoma.

En el encuentro han participado expertos de diferentes ámbitos del sector ferroviario: Iñaki Barrón de Angoiti, director técnico de la Alianza Europea corREDores.eu y ex presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF); Salvador Galve Martín, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR); Rafael López Guarga, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Aragón y vicepresidente de la Alianza Europea corREDores.eu; Ignacio Martínez Ruiz, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) en Aragón; Marta Fontecha Peciña, miembro del grupo nacional de expertos sobre infraestructuras inteligentes del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación; Antonio Pérez Casañ, miembro del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) y ex directivo de RENFE; y Francisco Serrano Luis, director de gestión del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (COIIAR) y Secretario de la Alianza Europea corREDores.eu.

Además, por parte del Gobierno de Aragón también han estado presentes Octavio López Rodríguez, consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial; David Sánchez Fraile, director general de Transportes; Raquel Campos Serran, directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio; y Pedro Sas Llusá, director Gerente de Aragón Plataforma Logística, S.A.U.