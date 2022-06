El Ayuntamiento de Caspe insta al arzobispado a intervenir con urgencia en la Colegiata debido a las humedades

El Ayuntamiento de Caspe, a través de una moción presentada por el equipo de gobierno (PSOE-CHA) en el último pleno municipal, propone comunicar al arzobispado la necesidad de actuar con urgencia para solucionar los problemas con las humedades existentes en el interior de la Colegiata de Santa María la Mayor. Esta moción surgió a raíz del rechazo de una moción anterior, propuesta por el grupo municipal Ciudadanos, y que instaba al consistorio municipal a convocar la licitación de la redacción del Plan Director para la restauración de este emblemático edificio caspolino. Desde la corporación municipal aseguran estar esperando a ver qué pasos da el arzobispado.

Con la propuesta aprobada por el equipo de gobierno, el consistorio de la capital del Bajo Aragón-Caspe tiene el objetivo de dejar constancia de su voluntad a la propiedad del inmueble, que recae en el arzobispado de Zaragoza. De esta forma, se busca transmitir la acuciante necesidad de actuación en la Colegiata, cuya situación sigue empeorando con el paso del tiempo. Además, con esta moción el Ayuntamiento de Caspe también tiende la mano a la diócesis zaragozana para colaborar en la búsqueda de financiación para sufragar las intervenciones a realizar. El coste total podría rondar a los dos millones de euros.

Sobre este asunto, la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, destaca que podría haber varias fórmulas como las subvenciones procedentes desde el Ministerio, desde DGA o desde la Diputación Provincial. “Somos conscientes de que es una situación preocupante para todos. Es uno de los edificios más emblemáticos de nuestra localidad y forma parte de nuestro patrimonio. Llevamos bastantes años detrás de este proyecto y estamos intentando buscar soluciones. Hemos hecho llegar nuestras preocupaciones a la directora general de patrimonio de la DGA y al arzobispado, pero no podemos actuar como nos dé la gana. Son ellos quien nos tienen que marcar los pasos y el proceso de actuación”, subrayó Mustieles.

Cabe destacar que el proyecto de intervención en la Colegiata para resolver la problemática de las humedades dio sus primeros pasos en el año 2013, cuando el ayuntamiento solicitó a la Diputación Provincial de Zaragoza la realización de un informe diagnóstico del edificio y una propuesta de intervención en el mismo. En este estudio, encargado a la Universidad Politécnica de Madrid, se esclarecieron las intervenciones adecuadas para poder asegurar la conservación del edificio. Eso sí, casi una década después, la Colegiata ha ido acumulando deterioro pero no ha gozado de ninguna otra restauración, datándose la última en el año 2011 cuando se actuó en el interior de la Capilla de la Vera Cruz. También quedó pendiente el desarrollo de un Plan Director que organice las directrices a seguir con este proyecto en Caspe.

Conforme a esto último, Ciudadanos instó al equipo de gobierno en pleno a través del registro de una moción la licitación de la redacción del mencionado Plan Director con cargo a cualquiera de los planes de financiación disponibles o incluso mediante fondos propios. Se rechazó argumentando que desde el ayuntamiento se están siguiendo los plazos del arzobispado. “Les dijimos que no podemos actuar en una propiedad que no es nuestra. Buscamos consensuar esa moción y encontrar alternativas. Estamos esperando a que la propiedad nos digan lo que es más adecuado. Desde Ciudadanos no estaban de acuerdo y nos dijeron que tiene que ser el Ayuntamiento quien pague el Plan Director. Nosotros vamos a esperar a ver que quiere el arzobispado”, detalló la alcaldesa.

Por su parte, desde Ciudadanos, a través de su líder Cristian Poblador, exponen que “consideran adecuado” el que el Ayuntamiento pague la licitación del Plan Director para así, al fin, poder tener un documento técnico que establecerá las distintas fases de ejecución, así como su orden, cuantías económicas… “Las pegas que nos sacaron es que la propiedad no es municipal, porque recae en el arzobispado, por lo que es un escollo. Su propuesta es postergarlo y ponerlo todo en el tejado de otras instituciones”, concluyó el líder de la oposición.

Otro punto de interés

Más allá de este asunto, también quedó rechazada otra moción de Ciudadanos que instaba al consistorio a la redacción del Expediente de Actividad para la obtención de licencia de multi-actividad de Albergue Juvenil y centro de enseñanza en el Convento de Santo Domingo.