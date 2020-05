El Ayuntamiento de Caspe refuerza los controles tras el final de las limitaciones horarias

Caspe, una localidad que no llega a los 10.000 habitantes, es uno de los municipios en los que cambiará la actividad social y económica a partir de esta semana. Hasta ahora, los vecinos debían respetar las franjas horarias, ahora las personas mayores, niños, adultos, deportistas… podrán salir en cualquier momento aunque teniendo en cuenta todas las medidas de protección instauradas durante el presente estado de alarma y el distanciamiento social.

Para asegurarse de que los ciudadanos continúan respetando las normas, habrá un amplio despliegue policial formado por Guardia Civil y Policía Local que patrullará por las calles y principales vías del término municipal. “Continuamos poniendo multas a día de hoy, lo que vemos que menos respeta la gente es el distanciamiento: repetimos que hay que estar a metro y medio de personas con las que no convivimos”, explica el jefe de Policía Local de Caspe, Cristian Villacampa.

“Hay que ser muy estrictos con todo esto para que no vayamos hacia atrás, porque puede pasar, así que vamos a insistir en que los vecinos cumplan las normas”, asegura la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles. “Celebramos que hemos pasado a una nueva fase en la que ya no estamos sujetos a horarios para salir a las calles, pero hay que hacerlo siguiendo unas medidas de protección para no poner en riesgo nuestra salud ni la de otros”.

Además de esta nueva apertura de medidas en la Ciudad del Compromiso, tanto desde el ayuntamiento como las fuerzas del orden insisten en una recomendación que “puede ser muy útil” para conseguir ese distanciamiento. “Proponemos que la gente que vaya por la calle camine siempre por la derecha, así evitamos encontrarnos a personas de frente, especialmente en esos momentos de más afluencia”, expone el jefe de Policía Local.

Algo en lo que también insiste la representante municipal: «El virus sigue aquí todavía por lo que no debemos relajarnos, tenemos que ser responsables tanto los caspolinos residentes como los que acuden al municipio los fines de semana a su segunda residencia”.

La llegada de caspolinos no residentes es algo que tampoco se ha pasado por alto, las autoridades insisten en que “hay que pasar la mayor parte del tiempo en las casas porque continúa el estado de alarma”. El destino que eligen muchos grupos pequeños de personas y familias son las torres o “masicos”, en el entorno de la localidad, donde ya se están haciendo reuniones y cenas para reencontrarse.

Además, la Ciudad del Compromiso ha puesto de nuevo en funcionamiento a partir de este lunes la zona azul, las pistas de tenis ya pueden ser utilizadas por pequeños grupos de deportistas y las terrazas podrán ser ocupadas por el 50% del aforo. También los comercios de más de 400 metros cuadrados comienzan a abrir sus puertas poco a poco. En cuanto a restricciones, se suspende hasta nueva orden la apertura de locales de peñas.