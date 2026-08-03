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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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03 AGO 2026|

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El Bajo Aragón, en alerta naranja por tormentas y probabilidad de granizo

El 112 mantiene el aviso de 14.00 a 22.00 de este lunes en varias comarcas, entre ellas, Bajo Aragón, Bajo Aragón Caspe, Bajo Martín, Andorra Sierra de Arcos y Matarraña, además de la vecina Ribera Baja

Consejos difundidos por el 112 a seguir en caso de una emergencia meteorológica. / DGA
Consejos difundidos por el 112 a seguir en caso de una emergencia meteorológica. / DGA

La COMARCA03 08 2026

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ActualidadSucesos

Las tormentas podrían descargar a lo largo de la tarde en el Bajo Aragón. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo, además de fuertes rachas de viento, y la alerta amarilla por lluvias. Estos avisos abarcan desde las 14.00 hasta las 22.00.

Como consecuencia, el Gobierno de Aragón ha activado el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (PROCIFEMAR) en su fase de alerta en buena parte de Aragón, ya que también se extienden a Huesca Sur, Pirineo y Ribera del Ebro.

En el caso de las tormentas, la AEMET indica que podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo, que en las zonas con aviso naranja podría superar los 2 centímetros.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y de los avisos naranjas emitidos por AEMET. Se trata de las comarcas de Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Comarca Central de Zaragoza, Bajo Martín, Andorra Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Matarraña, Monegros, Bajo Cinca, Cinca Medio, Bajo Aragón Caspe y La Litera.

Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución; mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias. Recuerdan que todos los avisos se difunden a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación meteorológica.

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