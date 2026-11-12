Actualizado 12:11

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

12 NOV 2026|

Actualizado 12:11

DGA simplifica los trámites para agilizar la retirada de madera quemada tras los incendios forestales

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo permite a los propietarios de los terrenos iniciar los trabajos mediante una declaración responsable, sin necesidad de esperar una autorización administrativa expresa

Estado en el quedó la zona calcinada por el incendio de Ejulve./ M.M.R.
Estado en el quedó la zona calcinada por el incendio de Ejulve./ M.M.R.

La COMARCA12 11 2026

Comentar

Incendios

Agricultura y GanaderíaMundo RuralSucesos

No será necesario contar con una autorización administrativa para retirar la madera calcinada en los montes afectados por los incendios forestales del pasado verano. El Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón ha aprobado una nueva orden que simplifica los trámites al sustituir la autorización administrativa previa por una mera formulación de una declaración responsable.

La medida, publicada este mismo jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), permite a los titulares de los terrenos iniciar los trabajos mediante la presentación de la declaración responsable, suprimiendo la necesidad de esperar una resolución administrativa expresa. La orden es aplicable a los montes privados y a aquellos no gestionados por la Administración forestal autonómica situados en los municipios de las tres provincias aragonesas a los que alcanza la medida.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha destacado la importancia de avanzar en la desregulación y la simplificación administrativa para facilitar la recuperación de los montes y la actividad económica del medio rural. "Quienes han sufrido un incendio no tienen por qué esperar a trámites adicionales para poder actuar en sus terrenos. Proteger nuestros montes no significa abandonarlos, sino gestionarlos, aprovechar responsablemente sus recursos y, sobre todo, ayudar a quienes viven y trabajan en nuestros pueblos", ha señalado.

Declaración responsable para agilizar la recuperación

La nueva orden permite realizar las operaciones de corta, extracción, transporte y comercialización de la madera quemada mediante la presentación de una declaración responsable ante el Servicio Provincial de Medio Ambiente correspondiente.

Además, las solicitudes que ya estuvieran pendientes de resolución se equipararán a declaraciones responsables, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario, facilitando también la tramitación de los expedientes ya iniciados. La medida busca agilizar la recuperación de las superficies afectadas, favorecer el aprovechamiento de la madera antes de su depreciación y contribuir a reactivar la economía en los municipios afectados.

La simplificación administrativa mantiene las garantías ambientales necesarias. Los trabajos deberán respetar las condiciones establecidas para proteger el suelo, evitar la erosión y favorecer la regeneración natural, especialmente en las zonas más sensibles. La declaración responsable podrán presentarla los interesados mediante el trámite 12059 en la sede electrónica del Gobierno de Aragón o a través de las oficinas de asistencia en materia de registros.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Gobierno de Aragón cifra en un 12% los paros y CEOE y CEPYME constatan un bajo seguimiento de la huelga en el sector empresarial

Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 40% en la provincia de Teruel y celebran la movilización de más de 1.000 personas en Andorra. El Gobierno de...

Comentar

El Gobierno de Aragón cifra en un 12% los paros y CEOE y CEPYME constatan un bajo seguimiento de la huelga en el sector empresarial

El Bajo Aragón Histórico se prepara para la huelga general del 11-N: Estos son los servicios mínimos y los actos previstos

Alcañiz, Andorra y Utrillas acogerán concentraciones y manifestaciones durante la jornada. DGA ha establecido los servicios mínimos del 100% para sanidad y del 25% en Educación

7

El Bajo Aragón Histórico se prepara para la huelga general del 11-N: Estos son los servicios mínimos y los actos previstos

Aragón TV y Aragón Radio emitirán tres debates provinciales y entrevistas con los candidatos antes del 29-N

El reparto de tiempos y el orden de aparición de cada formación se basan en los resultados de las generales del 2023, la legislación electoral y las resoluciones de la...

Comentar

Aragón TV y Aragón Radio emitirán tres debates provinciales y entrevistas con los candidatos antes del 29-N

A prisión tras ser interceptado en Escucha con 3,6 kilos de hachís ocultos en el doble fondo de una furgoneta

La persona detenida contaba con antecedentes en un juzgado de Málaga relacionados con el consumo y la tenencia ilícita de drogas

1

A prisión tras ser interceptado en Escucha con 3,6 kilos de hachís ocultos en el doble fondo de una furgoneta

Belmonte y Arens de Lledó unen a 60 propietarios para gestionar 1.170 hectáreas frente a los incendios forestales

El CITA Teruel impulsa el asociacionismo para favorecer la gestión sostenible de montes privados, una fórmula ya iniciada en Belmonte de San José, Arens de Lledó y Fuentes de Rubielos....

Comentar

Belmonte y Arens de Lledó unen a 60 propietarios para gestionar 1.170 hectáreas frente a los incendios forestales

El Ayuntamiento de Alcañiz exige al INAGA y a la CHE evaluar de manera conjunta el impacto real de las tres macrogranjas proyectadas en Valmuel

Maria Milián (IU-Sumar) presentó una moción en defensa de Valmuel y el territorio frente a las macrogranjas que salió adelante por unanimidad. La 'ley de nietos', el 25-N y la...

4

El Ayuntamiento de Alcañiz exige al INAGA y a la CHE evaluar de manera conjunta el impacto real de las tres macrogranjas proyectadas en Valmuel
Periódico del Bajo Aragón Histórico