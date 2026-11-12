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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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12 NOV 2026|

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La DPZ aumenta a seis millones el gasto en carreteras

La cuantía supone un incremento del 20% respecto al contrato anterior y podrá prorrogarse por otros dos ejercicios

Imagen de archivo del arreglo de carreteras de la Diputación./ DPZ
Imagen de archivo del arreglo de carreteras de la Diputación./ DPZ

La COMARCA12 11 2026

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DPZ

ActualidadInfraestructuras

La Diputación de Zaragoza aprobó este jueves la licitación de un contrato de 6 millones de euros para la conservación y el mantenimiento de las carreteras provinciales durante los próximos dos años. La cuantía supone un incremento del 20% respecto al contrato anterior y podrá prorrogarse por otros dos ejercicios, hasta alcanzar una duración máxima de cuatro años.

El paquete de actuaciones se ha dividido en cinco lotes entre los que se encuentra el destinado a Caspe junto con Belchite, Ribera Baja y Monegros, que será el segundo en el orden de ejecución. Las otras zonas incluidas son Cinco Villas y Jacetania; Daroca y Cariñena; Valdejalón y Calatayud; Ribera Alta, Aranda, Moncayo y Borja.

Los pliegos establecen que una misma empresa no podrá resultar adjudicataria de más de un lote, ni individualmente ni mediante una unión temporal de empresas (UTE). De esta forma, los cinco ámbitos territoriales deberán contar con adjudicatarias diferentes.

Plan Plus 2026

Otro de los acuerdos de la sesión ha sido la aprobación definitiva, por unanimidad, del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2026, que había recibido el visto bueno inicial en septiembre. Este programa distribuirá 50 millones de euros entre los 292 municipios de la provincia de Zaragoza para financiar un total de 1.152 actuaciones. La aprobación definitiva permitirá avanzar en la ejecución de las inversiones municipales contempladas en el plan.

La sesión también se presentó una moción presentada por el Partido Popular y enmendada por el PSOE, que salió adelante por unanimidad para reclamar al Gobierno de España que garantice la prestación de los servicios asociados al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el medio rural.

Por último, el pleno rechazó otra moción presentada por el Partido Popular, en la que se solicitaba aprobar un reglamento regulador para la prestación de asistencia técnica a los municipios por parte del servicio de Arquitectura de la Diputación de Zaragoza.

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