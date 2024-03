El Bajo Aragón-Caspe continuará en el Consorcio Antigranizo tras la salida del Ayuntamiento caspolino

La salida del Ayuntamiento de Caspe del Consorcio Antigranizo de Aragón, aprobada en el pleno de febrero de la institución, ha provocado el traslado del debate de la eficacia de este sistema a la sesión plenaria ordinaria de marzo de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, celebrada el pasado lunes. Por ello, la institución comarcal elevó a votación la continuidad en el Consorcio ya que, como recordó el presidente Javier Nicolás, «es la Comarca el ente asociado al Consorcio y quien debe decidir si continúa en él».

Por su parte, el consejero delegado de Medio Ambiente, Fernando Taberner, aseguró que pertenecer al Consorcio es beneficioso para el territorio. «Cubre 16.000 hectáreas de fincas lo que es un total de 58.800 kilos de facturación y 2.300 personas de mano de obra que trabajan en las distintas fincas», recalcó.

El debate no tardó en hacerse hueco en la sala siendo Vox el primero en intervenir. El portavoz del grupo, Germán Sanz, señaló que su grupo iba a ser «consecuente con lo que lleva tiempo defendiendo: la ganadería, el secano y la población. Estamos hartos de cañonazos y respirar gases tóxicos. Votaremos que no», sentenció.

Chunta Aragonesista (CHA) también hizo mención a su postura en la votación que hubo casi un mes antes en el Consistorio. «Votamos en contra de salirnos en el Ayuntamiento y seguimos con los mismo. Estamos a favor de continuar en el consorcio, vivimos en un pueblo agrícola y ganadero y este sistema cubre las explotaciones familiares. La mayoría de las fincas grandes ya tienen sus sistemas. Tenemos que asegurar las cosechas de la agricultura familiar», remarcó Rafael Guardia, consejero del grupo.

Desde el equipo de gobierno de Comarca, Somos Caspe -socio que también lo es en el Ayuntamiento junto con el Partido Popular- adelantó en este punto la presentación de su moción para proponer que el sistema antigranizo se implante a nivel global en Aragón y que dependa de la institución que tiene la competencia, el Gobierno de Aragón. «Hay comarcas que han estado entrando y saliendo del Consorcio, esos vaivenes hacen que el sistema sea ineficaz. No defendemos continuar en el Consorcio y nos surge la duda de cuál va a ser la posición que Comarca adopte si se continúa dado que el Ayuntamiento ha adoptado el acuerdo de no hacerlo ¿Qué pasara con las estufas de yoduro de plata de Caspe?», planteó el portavoz de Somos Caspe, Ramón Repollés.

El Partido Socialista (PSOE) comenzó su intervención señalando que «es llamativo votar una continuidad porque se suele votar entrar o salir», dijo su portavoz Gabriel Luena quien añadió que ese es un aspecto «importante ya que es el mismo equipo de gobierno que el que hay en la institución local que ha votado salir del Consorcio». Luena pidió a los consejeros que también ejercen como concejales caspolinos que «se aclarasen» y dejaran de «dar giros a la deriva». «Dejen de luchar por ustedes mismos y empiecen a trabajar por sus vecinos». El portavoz coincidió con Somos Caspe en sus inquietudes por el futuro de la cobertura del sistema antigranizo en Caspe y recordó que la partida de 30.000 euros destinada a Comarca para pagar al Consorcio «ya está comprometida en el presupuesto municipal».

La portavoz del Partido Popular (PP), Elena Bondía, hizo hincapié en que la institución socia es la Comarca «y es donde hay que manifestar el interés en continuar». En cuanto a la cuestión económica, Bondía señaló que el compromiso de pago «se adquirió con los presupuestos y deberá mantenerse, en las manos del Ayuntamiento queda decidir qué hacer con ese compromiso». La portavoz popular también se dirigió a Somos Caspe para plantear su sorpresa ante la moción presentada en la que se expone «que si el coste de mantenimiento es de otra administración se quedan y si seguimos los que lo estamos gestionando ahora se van». «Somos una comarca de agricultores, ganaderos y viticultores y debemos tomar una decisión pensando en el beneficio de todos los vecinos de la comarca». Bondía explicó que el equipo de gobierno se reunió con distintos actores del territorio que están al amparo del sistema antigranizo e indicó que todos ellos «manifestaron su interés en mantenerse en el Consorcio».

El presidente de Comarca Javier Nicolás añadió que la institución «respeta lo que decidan los Ayuntamientos, nosotros como ente asociado decidimos si se continúa perteneciendo al mismo. Remarcamos la separación total de las instituciones, cada una obra y opta por sus decisiones».

No hubo más aclaraciones en torno a la gestión que hará o no hará Comarca de la zona de Caspe tras la salida del Consistorio ni en cuanto a la partida de 30.000 euros que estaba previsto que aportara la entidad local en la aprobación de sus presupuestos.

La continuidad en el Consorcio salió adelante con el apoyo de PP, Aragón Existe, PSOE y CHA; y los votos en contra de Somos Caspe y Vox.

En el turno de exposición y votación de las mociones. Somos Caspe explicó más en detalle su moción con la que planteó «instar al Gobierno de Aragón a restituir la red antigranizo teniendo en cuenta estudios y ejerciendo sus competencias». El portavoz Ramón Repollés volvió a insistir en que la cobertura actual es «insuficiente» y que de esta manera se conseguiría un sistema «mejor implementado y eficaz».

La moción fue denegada con la abstención de Aragón Existe, los votos a favor de Somos Caspe y los votos en contra del resto de grupos.

NOTICIA RELACIONADA

Adhesión a la Asociación Camino Natural del Matarranya-Algars

Otro de los puntos del orden del día del pleno comarcal fue la votación de la adhesión de Comarca a la Asociación Camino Natural del Matarranya-Algars, que está formada por los municipios por los que pasa este itinerario y que han estado al frente de su acondicionamiento. En el Bajo Aragón-Caspe son cuatro los pueblos que forman parte del camino y, por tanto, de la asociación: Maella, Fabara, Fayón y Nonaspe.

La consejera Elena Bondía, como alcaldesa de uno de los pueblos (Maella), expuso este punto. «Los municipios tenemos cedida la gestión del camino a través de la asociación y estamos en la Red de Caminos Rurales. Ahora desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se nos insta a hacer frente al mantenimiento o se nos echará de la red. Nos reunimos los municipios y decidimos activar la asociación para pedir ayudas al Ministerio y al Gobierno de Aragón. Hemos visto necesario extenderlo a las comarcas y solicitar su adhesión, sin coste, para que nos apoyen y entren a formar parte tras la modificación de los estatutos de la asociación». La adhesión fue aprobada por unanimidad.

Moción sobre las lenguas y modalidades lingüísticas propias

de Aragón

El grupo CHA presentó una moción, al igual que lo hizo también en el Ayuntamiento, sobre las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. En ella, el grupo expuso la necesidad de defender «las tres lenguas que tenemos – castellano, aragonés y aragonés-catalán-, ante la derogación de la Ley de Lenguas del Gobierno de Aragón. No imponemos nada solo establecer unas bases para poder aprender las lenguas minoritarias y que no se pierdan».

La moción se encontró frontalmente con la oposición del PP. En este caso, la portavoz popular y parlante de maellano, Elena Bondía, destacó que no iban a apoyar la moción «porque no se está reconociendo nuestra lengua y no respeta las variantes de esta zona (la comarca). Nosotros no hablamos catalán y que queramos que los niños lo aprendan para trabajar o ir a la Universidad en Cataluña no significa que la aceptemos como lengua propia. Se debería velar por que se nos repete y velar por las variantes».

Somos Caspe que apuntó que el hecho de «reglar estas lenguas que tenemos desde hace tanto tiempo puede quitar ese punto de singularidad de cada pueblo y de cada una. No creemos que nos enriquezca sino lo contrario», señaló Repollés.

La moción sí que contó con el apoyo de los socialistas quienes expusieron que «las lenguas no dejan de ser parte de la cultura y del patrimonio de la zona y creemos que hay que mantenerlo. Además, es bueno que la gente forma parte de eso sobre todo en esta franja de Aragón que tanta tendencia tiene a Cataluña, si la gente quiere entrar a la universidad catalana para qué vamos a cerrar puertas», apuntó el portavoz Luena.

La portavoz de Aragón Existe, Esther Vicente, añadió que aunque cada variante de la zona tiene sus singularidades «y digamos que no son catalán su construcción y gramática vienen del catalán nos guste más o menos».

Mejora tramo Mequinenza-Caspe N-211

CHA presentó otra moción, en este caso, para instar al Gobierno de España que acometa cuanto antes las mejoras en el tramo Mequinenza-Caspe de la N-211. El objetivo es «garantizar una red de carreteras que mejore y asegure la seguridad vial del eje que conecta de norte a sur con la comarca Bajo Cinca y que, además, es muy empleada por el sector agrícola, logístico y turístico».

Todos los grupos coincidieron en la existencia de varios puntos negros en esa carretera que han puesto de manifiesto, tras varios accidentes, la necesidad de intervenir en ella. El PP solicitó añadir en la moción que se solicitara acometer un carril de aceleración en la N-211 entre Caspe y Alcañiz para agilizar el tráfico al núcleo en el que se encuentra el hospital de referencia. CHA accedió a incluir la petición y la moción se aprobó por unanimidad.

Apoyo sector primaria y declaración Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación

Las dos últimas mociones fueron la presentada también por CHA en apoyo al sector primario y las consecuencias legales a las que tienen que hacer frente los manifestantes, y la expuesta por Aragón Existe para declarar el 31 de marzo, el Día Europeo de la Lucha contra la Despoblación.

La moción de apoyo al sector primario se aprobó con los votos de todos los grupos menos el de Vox que recalcó su oposición a la Agenda 2030. La moción de Aragón Existe fue aprobada por unanimidad.

Modificaciones presupuestarias

En el pleno también se aprobaron seis modificaciones presupuestarias para la adquisición de un vehículo adaptado dentro del Programa ISEAL (77.400 euros), adecuar el solar de Comarca para trasladar el punto de carga de vehículos eléctricos y crear una sala de espera (48.303,2); gastos administrativos de esta adecuación (3.800); incrementar partida para la prestación de actividades deportivas (6.000); creación de un convenio para la promoción de actividades deportivas y náuticas (3.000); y para el pago de los seguros de los vehículos eléctricos de Comarca (3.000).