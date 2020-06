El Bajo Aragón-Caspe registra 2 casos más de coronavirus

La Comarca del Bajo Aragón-Caspe, que continúa en fase 2, ha detectaron dos casos más que se unen a los 18 de este fin de semana (5 el sábado y 13 el domingo). La Dirección General de Salud Pública ha informado de que este lunes se habían detectado 15 nuevos casos de coronavirus en Aragón en las últimas 24 horas, de los cuales 11 se corresponden con la provincia de Huesca y 4 con la de Zaragoza.

Los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los ya conocidos y, de momento, además de los 2 de la comarca del Bajo Aragón Caspe, 6 se corresponden con Bajo Cinca, Cinca Medio y La Litera. De este modo, las comarcas aragonesas que han pasado a fase 2 acumulan, según datos provisionales, alrededor de 330 positivos.

La alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, ha querido tranquilizar a la población ante estos nuevos casos: «Es verdad que vemos como las cifras van apareciendo a diario pero tenemos que estar tranquilos porque tenemos la situación controlada, algunos aumentan pero a la vez los de días anteriores disminuyen, así que el total de casos es engañoso, solo es informativo».

Según la representante municipal, esto ocurre porque el Centro de Salud de Caspe está llevando un seguimiento de cada uno de los casos y de su entorno. Se realizan pruebas colectivas de manera continua y aunque en un primer momento una persona dé positivo en un test PCR, puede dar negativo en otras que suponen que ya ha pasado la enfermedad y que ya no es contagiosa, con lo que puede hacer vida normal y relacionarse.

Mustieles se reunirá el próximo lunes con representantes de Salud Pública para conocer cuál será el destino de la comarca, que de momento continúa en fase 2.

Por otro lado, los nueve temporeros que dieron positivo en coronavirus y que ingresaron el pasado jueves en el «centro limpio» de Caspe, ubicado en el antiguo Convento de Santo Domingo, deberán permanecer en cuarentena durante 14 días al dar negativo en la prueba de Inmunoglobulina G (Ig G).

Este examen se ha llevado a cabo por el Centro de Salud de Caspe para saber si tienen anticuerpos, lo que significaría que ya han pasado la enfermedad y que no hay peligro de que contagien a otras personas. Al no ser el caso, no pueden volver a sus domicilios donde convivían con gente que ha dado anteriormente negativo en el virus.

Centro limpio en Caspe

Desde el Centro de Salud caspolino informan de que los nueve contagiados llevan cumpliendo el aislamiento desde el viernes, 19 de junio, por lo que para afrontar los 14 días de cuarentena, abandonarían el «centro limpio» (previsiblemente y si las pruebas finales salen aceptables) esta misma semana, sobre los días 2-3 de julio.

La labor de los sanitarios de la zona se ha visto reforzada con la incorporación de dos enfermeros que van a ejercer el papel de «rastreadores» de los casos sospechosos y todos sus contactos.

En el «centro limpio» hay preparadas habitaciones dobles e individuales, previamente desinfectadas por la brigada, con capacidad para 22 personas, pero podría ampliarse hasta las 50 si fuera necesario.

Todas están equipadas con baños privados, armarios con utensilios básicos y alimentos no perecederos. Además, Servicios Sociales de la Comarca les proporciona el servicio de comidas diario, y tanto agentes de Policía Local como Guardia Civil están patrullando alrededor del edificio día y noche hasta que no quede ningún aislado en el interior. Se desinfectan las habitaciones y espacios comunes diariamente.