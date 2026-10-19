El MAR pide acabar con las esperas de horas y los transbordos imposibles en los autobuses de Teruel

El Movimiento de Acción Rural (MAR) ha valorado positivamente la reunión mantenida este lunes, con la Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón para trasladar las deficiencias detectadas en el transporte público por carretera, especialmente en la provincia de Teruel. El colectivo considera que existe margen para solucionar alrededor del 90 % de los problemas planteados y confía en que las mejoras puedan concretarse antes del próximo encuentro, previsto para el 23 de noviembre en Zaragoza.

«Creemos que ha ido bastante bien», ha señalado Antonio Jiménez, portavoz del MAR, al valorar la reunión. Según ha explicado, durante el encuentro se han concretado casos de desajustes horarios, problemas de conexión y dificultades para realizar transbordos que afectan a usuarios de distintas comarcas. «Quizás en un 90% de los casos nos han dicho que se pueden solucionar», ha asegurado.

Entre las principales preocupaciones figuran las conexiones entre Zaragoza y Teruel, así como los enlaces entre diferentes localidades de la provincia. En algunos casos, los horarios no permiten enlazar adecuadamente los trayectos, lo que obliga a los pasajeros a esperar varias horas para continuar el viaje. «Hay gente que viene de Zaragoza, llega, por ejemplo, a Cuencas Mineras y no tiene otro autobús para llegar a Teruel», ha explicado Jiménez, quien también ha advertido de las dificultades que se producen en el sentido contrario. El colectivo considera que estos desajustes dificultan los desplazamientos cotidianos de la población rural.

El MAR ha trasladado incidencias de distintas zonas, entre ellas Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Aragón, además de problemas que afectan a los desplazamientos durante los fines de semana. El colectivo considera especialmente importante que los horarios permitan a los estudiantes y a otros vecinos regresar a sus pueblos sin esperas excesivas. Jiménez ha recordado que el nuevo mapa concesional ha aumentado las frecuencias en algunas localidades, pero también ha reducido las posibilidades de desplazamiento en otras. «Es verdad que en la mayoría de sitios hay más frecuencia, pero quizás hemos perdido en otros», ha señalado. En este sentido, ha defendido que «al final es un servicio público» y que su finalidad debe ser garantizar la movilidad de la ciudadanía.

Los descuentos y la brecha digital, en el centro de las reivindicaciones

La compra de billetes y el acceso a los descuentos han ocupado otra parte importante de la reunión. El MAR había denunciado diferencias entre concesionarias: mientras algunas permiten adquirir determinados títulos bonificados a bordo, otras remiten a los usuarios a sus páginas web u oficinas. Transportes ha aclarado que los descuentos requieren, por lo general, obtener previamente un bono, con la excepción de los billetes de familia numerosa.

Esta situación dificulta el acceso a las bonificaciones a las personas mayores y a los vecinos de pueblos alejados de las oficinas que no utilizan Internet. «El principal problema que vemos nosotros es eso, la brecha digital», ha afirmado Jiménez, quien reclama alternativas presenciales para adquirir los títulos bonificados.

El MAR también ha expuesto los casos en los que los pasajeros llegan al autobús y no encuentran plaza porque los asientos se han vendido previamente por Internet. Según Jiménez, esta situación se ha detectado puntualmente en Teruel y la Dirección General ha mostrado disposición a estudiarla.

Una tarjeta de transporte para simplificar el sistema

Como solución a medio plazo, el Gobierno de Aragón prevé implantar un nuevo Sistema de Venta y Validación que incluirá una futura Tarjeta de Transporte de Aragón recargable para facilitar la compra de bonos y la aplicación de descuentos.

La Dirección General de Transportes ha explicado que, durante el periodo transitorio, no existe un protocolo único de venta de bonos y cada concesionaria puede organizar sus canales de comercialización. No obstante, el Ejecutivo autonómico asegura que supervisará las incidencias y exigirá correcciones si detecta incumplimientos en la venta o aplicación de los títulos bonificados. El MAR valora positivamente la futura tarjeta, pero insiste en la necesidad de resolver los problemas actuales y garantizar alternativas para quienes no utilizan medios digitales.

La próxima reunión entre el Movimiento de Acción Rural y la Dirección General de Transportes se celebrará el 23 de noviembre en Zaragoza. Ambas partes se han comprometido a revisar entonces el estado de las reivindicaciones y comprobar qué medidas se han podido poner en marcha. «No nos podíamos ir de aquí simplemente con decir que lo van a intentar o que creen que lo van a conseguir», ha explicado Jiménez sobre la importancia de fijar una nueva fecha de seguimiento. El portavoz ha destacado la disposición de Transportes durante el encuentro. «Han tenido muy buena actitud» y «nos vamos con la esperanza de que se pueda conseguir», ha afirmado.