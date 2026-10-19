«Sal ahí fuera» del CPEE Gloria Fuertes, premiado en el festival Plasencia Encorto2026 por su apuesta por la inclusión

El cortometraje «Sal ahí fuera», del CPEE Gloria Fuertes de Andorra ha sido premiado en Plasencia Encorto 2026 por su compromiso con la interculturalidad y la integración. El trabajo audiovisual, realizado por el alumnado del Programa de Cualificación Inicial, recibió el pasado 17 de octubre un reconocimiento en el

International Youth Film Festival por poner en valor la inclusión a través del cine.

El cortometraje fue realizado por el alumnado del Programa de Cualificación Inicial del centro, bajo la coordinación de su tutora, Lola Oriol, y del profesor de Educación Plástica, Joaquín Macipe. Este reconocimiento supone un importante impulso para un proyecto educativo que demuestra cómo la

creatividad, la participación y el trabajo en equipo pueden convertirse en herramientas para fomentar la inclusión y dar visibilidad a las capacidades de las personas con discapacidad.

Sal ahí fuera aborda la problemática del uso inadecuado de las pantallas y la dependencia de los dispositivos digitales, invitando a reflexionar sobre la importancia de recuperar las relaciones personales, las experiencias

compartidas y las actividades que tienen lugar fuera del mundo virtual. El proyecto audiovisual ha permitido al alumnado participar activamente en un proceso creativo en el que sus ideas, experiencias y puntos de vista se convierten en protagonistas. De esta manera, el cine se transforma en una herramienta de aprendizaje, expresión y sensibilización social.

La participación en Plasencia Encorto supone un nuevo hito en el recorrido del cortometraje, que ya obtuvo el premio al mejor cortometraje escolar aragonés en la 30.ª edición del Festival de Cine de La Almunia (FESCILA), celebrada en mayo de 2026.

Desde el CPEE Gloria Fuertes se valora especialmente que este reconocimiento contribuya a visibilizar el trabajo del alumnado de educación especial y a promover una sociedad más inclusiva, en la que todas las

personas tengan oportunidades para expresarse, crear y participar en la vida cultural.

El centro agradece el esfuerzo y la implicación del alumnado, del profesorado y de todas las personas que han apoyado el proyecto, así como la labor de los festivales que abren espacios a nuevas voces y promueven valores de convivencia, diversidad e inclusión.