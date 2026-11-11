Arranca la restauración de la histórica fábrica de papel Roda de Valderrobres: «Queremos crear una experiencia inmersiva de primer orden»

Las obras para restaurar la histórica fábrica de papel Roda de Valderrobres han empezado. La actuación, impulsada por la Fundación Valderrobres Patrimonial, llega después de un largo proceso para evitar la desaparición del edificio y superar las dificultades administrativas que habían impedido intervenir sobre su deteriorada estructura.

Los trabajos contemplan la retirada de la tierra y los escombros acumulados en el interior con una excavación que podría alcanzar entre metro y medio y dos metros de profundidad para localizar el suelo original y comprobar el estado de las estructuras conservadas. Paralelamente, se consolidarán los muros, deteriorados con el paso del tiempo y tras la retirada de la cubierta para aprovechar las tejas y las vigas de madera. "Ojalá encontremos unos vestigios que nos permitan avanzar y darle un uso cultural. Es la sería la idea, pero todo dependerá del estado de la misma", explica Manuel Siurana, presidente de Repavalde.

La intención es convertirlo en un espacio que permita conocer cómo funcionaba una fábrica de papel del siglo XVIII impulsada por energía hidráulica. De hecho, explica que se podría incorporar una recreación mediante realidad virtual que permita a los visitantes recorrer el interior de la antigua fábrica y descubrir su funcionamiento original. "El visitante entraría dentro de la fábrica y se iría moviendo y caminando por dentro de la fábrica viendo cómo era una fábrica de papel del siglo XVIII. Sería una experiencia inmersiva de primer orden", defiende

Un arduo proceso

La ya extinta Fábrica de papel Roda de Valderrobres se encuentra ubicada en la margen derecha del río Matarraña, zona perteneciente a la CHE. Para salvarla, la fundación compró en 2024 el inmueble y tuvo que presentar una declaración responsable al organismo de viabilidad que alargó en el tiempo todo el proceso.

Una vez adquirida, los integrantes recopilaron la documentación necesaria para arrancar las obras y la presentaron a la CHE en agosto de 2025. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta hasta más de seis meses después, y, además, se añadía otro requisito que anteriormente no se había especificado. Concretamente "suscribir una declaración responsable en la que se exprese que se conoce y se asume el riesgo existente", ya que "la zona de actuación es inundable".

La fábrica de Fort, también conocida como fábrica de Roda, fue construida a finales del siglo XVIII, en torno a 1793, por iniciativa de José Roda. Situada en la margen derecha del río Matarraña, a poco más de un kilómetro del casco urbano de Valderrobres, permaneció en funcionamiento hasta la década de 1940. Durante su actividad destacó por la elaboración de papel de barba de gran calidad, utilizado, entre otros usos, para documentos oficiales.