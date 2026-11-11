Actualizado 18:29

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

11 NOV 2026|

Actualizado 18:29

Arranca la restauración de la histórica fábrica de papel Roda de Valderrobres: «Queremos crear una experiencia inmersiva de primer orden»

La intención es darle un uso cultural y convertirlo en un espacio que permita conocer cómo funcionaba una fábrica de papel del siglo XVIII impulsada por energía hidráulica

Fachada principal de la Fábrica de Fort o de Roda cuya construcción data de 1790./ J.L.
Fachada principal de la Fábrica de Fort o de Roda cuya construcción data de 1790./ J.L.

Alba Zurita11 11 2026

Comentar

ActualidadInfraestructuras

Las obras para restaurar la histórica fábrica de papel Roda de Valderrobres han empezado. La actuación, impulsada por la Fundación Valderrobres Patrimonial, llega después de un largo proceso para evitar la desaparición del edificio y superar las dificultades administrativas que habían impedido intervenir sobre su deteriorada estructura.

Los trabajos contemplan la retirada de la tierra y los escombros acumulados en el interior con una excavación que podría alcanzar entre metro y medio y dos metros de profundidad para localizar el suelo original y comprobar el estado de las estructuras conservadas. Paralelamente, se consolidarán los muros, deteriorados con el paso del tiempo y tras la retirada de la cubierta para aprovechar las tejas y las vigas de madera. "Ojalá encontremos unos vestigios que nos permitan avanzar y darle un uso cultural. Es la sería la idea, pero todo dependerá del estado de la misma", explica Manuel Siurana, presidente de Repavalde.

La intención es convertirlo en un espacio que permita conocer cómo funcionaba una fábrica de papel del siglo XVIII impulsada por energía hidráulica. De hecho, explica que se podría incorporar una recreación mediante realidad virtual que permita a los visitantes recorrer el interior de la antigua fábrica y descubrir su funcionamiento original. "El visitante entraría dentro de la fábrica y se iría moviendo y caminando por dentro de la fábrica viendo cómo era una fábrica de papel del siglo XVIII. Sería una experiencia inmersiva de primer orden", defiende

Un arduo proceso

La ya extinta Fábrica de papel Roda de Valderrobres se encuentra ubicada en la margen derecha del río Matarraña, zona perteneciente a la CHE. Para salvarla, la fundación compró en 2024 el inmueble y tuvo que presentar una declaración responsable al organismo de viabilidad que alargó en el tiempo todo el proceso.

Una vez adquirida, los integrantes recopilaron la documentación necesaria para arrancar las obras y la presentaron a la CHE en agosto de 2025. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta hasta más de seis meses después, y, además, se añadía otro requisito que anteriormente no se había especificado. Concretamente "suscribir una declaración responsable en la que se exprese que se conoce y se asume el riesgo existente", ya que "la zona de actuación es inundable".

La fábrica de Fort, también conocida como fábrica de Roda, fue construida a finales del siglo XVIII, en torno a 1793, por iniciativa de José Roda. Situada en la margen derecha del río Matarraña, a poco más de un kilómetro del casco urbano de Valderrobres, permaneció en funcionamiento hasta la década de 1940. Durante su actividad destacó por la elaboración de papel de barba de gran calidad, utilizado, entre otros usos, para documentos oficiales.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Belmonte y Arens de Lledó unen a 60 propietarios para gestionar 1.170 hectáreas frente a los incendios forestales

El CITA Teruel impulsa el asociacionismo para favorecer la gestión sostenible de montes privados, una fórmula ya iniciada en Belmonte de San José, Arens de Lledó y Fuentes de Rubielos....

Comentar

Belmonte y Arens de Lledó unen a 60 propietarios para gestionar 1.170 hectáreas frente a los incendios forestales

'Nueve pueblos. Un mismo latido': La Ruta del Tambor y Bombo ya tiene cartel anunciador de la Semana Santa 2027

Reyes Portero Monterde, diseñadora gráfica e ilustradora natural de Andorra, es la artista detrás de la imagen elegida entre las diferentes propuestas presentadas

Comentar

'Nueve pueblos. Un mismo latido': La Ruta del Tambor y Bombo ya tiene cartel anunciador de la Semana Santa 2027

Raúl Gimera y Sergio Puyo, campeones de España absolutos de trial con la selección aragonesa

Raúl Guimerá, Sergio Puyo y Jordi Sanjuan conquistan el título nacional por autonomías con la selección aragonesa tras superar a Cataluña y Mallorca en un emocionante desenlace en Tona

Comentar

Raúl Gimera y Sergio Puyo, campeones de España absolutos de trial con la selección aragonesa

Huelga general 11-N: Alcañiz y Andorra se unen a los paros para reclamar servicios sociales y vivienda digna

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Cientos de personas salen a las calles para unirse a las convocatorias de los sindicatos que hablan de buenos datos de seguimiento. La capital bajoaragonesa se manifestará...

7

Huelga general 11-N: Alcañiz y Andorra se unen a los paros para reclamar servicios sociales y vivienda digna

Huelga general 11-N: Los sindicatos hablan de un seguimiento «muy positivo», pero DGA cifra en un 12% los paros en el sector público

Los sindicatos cifran el seguimiento de la huelga en un 40% en la provincia de Teruel y celebran la movilización de más de 1.000 personas en Andorra. El Gobierno de...

Comentar

Huelga general 11-N: Los sindicatos hablan de un seguimiento «muy positivo», pero DGA cifra en un 12% los paros en el sector público

La planta de biometano proyectada para La Puebla de Híjar está diseñada para tratar hasta 170.000 toneladas anuales de residuos orgánicos

El INAGA abre el proceso de estudio de impacto ambiental de la infraestructura que se ubicaría en dos parcelas de 150.214 metros cuadrados a 4,5 kilómetros de La Puebla lindando...

4

La planta de biometano proyectada para La Puebla de Híjar está diseñada para tratar hasta 170.000 toneladas anuales de residuos orgánicos
Periódico del Bajo Aragón Histórico