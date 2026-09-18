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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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18 SEP 2026|

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Berenjenas rellenas de setas gratinadas

RECETA. Un plato sencillo y delicioso

Berenjenas rellenas de setas gratinadas./ Manuel Barrau
Berenjenas rellenas de setas gratinadas./ Manuel Barrau

La COMARCA18 09 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes
  • 1 manojo de ajos tiernos
  • 300 g de mezcla de setas (shiitake, champiñón, ostra, boletus)
  • 200 ml de salsa bechamel preparada
  • 50 g de queso Grana Padano en polvo
  • Unas ramitas de tomillo fresco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  • Cortar las berenjenas por la mitad, hacer cortes en la pulpa y escaldar en agua hirviendo 10 minutos. Escurrir y vaciar la pulpa.
  • En una sartén con aceite, sofreír los ajos tiernos picados con el tomillo. Añadir las setas troceadas y saltear hasta que se doren y pierdan el agua.
  • Incorporar la pulpa de berenjena picada a la sartén. Añadir la mitad de la bechamel, mezclar bien y mantener caliente.
  • En otra sartén, marcar las pieles de las berenjenas chafadas por ambos lados hasta que queden planas y doradas.
  • Colocar el relleno sobre las pieles, cubrir con el resto de bechamel y cubrir con Grana Padano. Gratinar con soplete o en el horno.

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