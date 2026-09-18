Berenjenas rellenas de setas gratinadas

Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 1 manojo de ajos tiernos
- 300 g de mezcla de setas (shiitake, champiñón, ostra, boletus)
- 200 ml de salsa bechamel preparada
- 50 g de queso Grana Padano en polvo
- Unas ramitas de tomillo fresco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
- Cortar las berenjenas por la mitad, hacer cortes en la pulpa y escaldar en agua hirviendo 10 minutos. Escurrir y vaciar la pulpa.
- En una sartén con aceite, sofreír los ajos tiernos picados con el tomillo. Añadir las setas troceadas y saltear hasta que se doren y pierdan el agua.
- Incorporar la pulpa de berenjena picada a la sartén. Añadir la mitad de la bechamel, mezclar bien y mantener caliente.
- En otra sartén, marcar las pieles de las berenjenas chafadas por ambos lados hasta que queden planas y doradas.
- Colocar el relleno sobre las pieles, cubrir con el resto de bechamel y cubrir con Grana Padano. Gratinar con soplete o en el horno.