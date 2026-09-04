Actualizado 14:20

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

04 SEP 2026|

Actualizado 14:20

Tartar de sandía con stracciatella de burrata y oliva negra de Caspe

RECETA. Una ensalada fresquita para los días de calor

Tartar de sandía con stracciatella de burrata y oliva negra de Caspe./ Manuel Barrau
Tartar de sandía con stracciatella de burrata y oliva negra de Caspe./ Manuel Barrau

Andrés Giner Puerto04 09 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • Sandía fresca en daditos
  • Stracciatella de burrata
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Hojas de albahaca fresca
  • Oliva negra deshidratada de Caspe
  • Cebollino picado
  • Gotas de vinagre de Módena
  • Sal y pimienta negra

Preparación

  • Aceite aromatizado: Triturar la albahaca fresca con el aceite de oliva. Colar el resultado para obtener un aceite verde claro y reservar.
  • Mezcla base: En un bol, integrar delicadamente los daditos de sandía con la stracciatella de burrata, una pizca de sal y pimienta negra recién molida.
  • Emplatado: Colocar un molde cuadrado en el plato. Rellenar con la mezcla de sandía y burrata. Verter un hilo del aceite de albahaca alrededor del molde.
  • Acabado: Retirar el molde con cuidado. Decorar con oliva negra de Caspe, cebollino, una hoja de albahaca y unas gotas de vinagre de Módena.

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Periódico del Bajo Aragón Histórico