Tartar de sandía con stracciatella de burrata y oliva negra de Caspe

Ingredientes
- Sandía fresca en daditos
- Stracciatella de burrata
- Aceite de oliva virgen extra
- Hojas de albahaca fresca
- Oliva negra deshidratada de Caspe
- Cebollino picado
- Gotas de vinagre de Módena
- Sal y pimienta negra
Preparación
- Aceite aromatizado: Triturar la albahaca fresca con el aceite de oliva. Colar el resultado para obtener un aceite verde claro y reservar.
- Mezcla base: En un bol, integrar delicadamente los daditos de sandía con la stracciatella de burrata, una pizca de sal y pimienta negra recién molida.
- Emplatado: Colocar un molde cuadrado en el plato. Rellenar con la mezcla de sandía y burrata. Verter un hilo del aceite de albahaca alrededor del molde.
- Acabado: Retirar el molde con cuidado. Decorar con oliva negra de Caspe, cebollino, una hoja de albahaca y unas gotas de vinagre de Módena.