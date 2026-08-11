Los bomberos elevan la presión con una huelga indefinida a partir del 18 de agosto: «Queremos prestar un servicio adecuado a la ciudadanía»

Los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación Provincial de Teruel y los bomberos forestales de SARGA plantean una huelga indefinida a partir de 18 de agosto. A estas movilizaciones podrían sumarse más de 400 trabajadores del Gobierno de Aragón que participan en el operativo INFOAR si el Ejecutivo autonómico no atiende sus reivindicaciones y abre un proceso negociador, según explican en un comunicado.

Se trata de colectivos y ámbitos laborales diferentes, aunque sus reclamaciones coinciden en varios puntos. La falta de personal, las jornadas y descansos, las condiciones retributivas, la organización de los servicios y la necesidad de garantizar la seguridad de los efectivos centran unas protestas que afectan tanto al dispositivo provincial de bomberos de Teruel como al operativo autonómico de incendios forestales.

Primera huelga en el SPEIS de Teruel

Los bomberos del SPEIS de la Diputación Provincial de Teruel iniciarán una huelga indefinida el 18 de agosto después de que el 83,17% del personal participante en la votación respaldara la convocatoria. En total votaron 101 bomberos.

Se trata de la primera huelga de la historia de este servicio provincial y aseguran que la convocatoria llega después de meses de denuncias sobre procesos que se prolongan en el tiempo, compromisos que consideran incumplidos, falta de transparencia, incertidumbre sobre el futuro de la plantilla y una gestión del servicio que califican de insuficiente.

La falta de efectivos es una de sus principales preocupaciones y según denuncia el colectivo, las dotaciones no alcanzan los mínimos establecidos en la Ley del Fuego de Aragón y la elevada inestabilidad laboral dificulta la cobertura del territorio y la capacidad de respuesta ante una emergencia. «No hablamos únicamente de condiciones laborales. Hablamos de seguridad y de la capacidad de prestar un servicio de emergencias adecuado a la ciudadanía», señalan los representantes de los trabajadores.

A ello, suman equipos de protección individual que consideran obsoletos, deficiencias en los parques y carencias en los vehículos. Entre los ejemplos citan la existencia de un único vehículo de rescate en altura para toda la provincia. Los bomberos provinciales reclaman además una equiparación de las condiciones laborales, especialmente en materia de jornada, con otros servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón.

SARGA convoca una huelga indefinida

El conflicto se extiende al operativo autonómico de incendios forestales. El Comité Intercentros de SARGA ha convocado huelga indefinida desde el 18 de agosto después de una reunión con la empresa en la que, según explica la representación de la plantilla, no se presentaron «propuestas concretas ni compromisos» para resolver sus reivindicaciones.

Según el Comité Intercentros, tanto SARGA como el Gobierno de Aragón reconocieron durante ese encuentro la necesidad de remodelar el operativo y admitieron que el modelo actual presenta dificultades para afrontar las emergencias por incendios forestales con las garantías de seguridad y operatividad necesarias. Sin embargo, los representantes laborales aseguran que no se fijaron medidas, plazos ni un calendario para acometer los cambios.

Entre las reivindicaciones planteadas se encuentran brigadas terrestres de diez componentes durante todo el año, la simplificación de los horarios, dos conductores por turno de autobomba y la contratación efectiva del 100% del operativo. También reclaman la remuneración de todas las horas efectivas y presenciales, un avituallamiento adecuado y un complemento salarial específico relacionado con las condiciones y riesgos inherentes al trabajo de bombero forestal.

El Comité Intercentros ha pedido además a la plantilla que hasta el inicio de la huelga se limite estrictamente a sus obligaciones laborales. Entre otras medidas, reclama no realizar horas extraordinarias voluntarias, respetar los tiempos de descanso y no asumir coberturas o sustituciones cuando no exista obligación de hacerlo.

Agentes e ingenieros amenazan con incorporarse a los paros

La movilización podría alcanzar también al personal laboral y funcionario del Gobierno de Aragón que forma parte del INFOAR. UGT, CCOO y CSIF reclaman al Departamento de Medio Ambiente y Turismo la convocatoria urgente de una mesa de negociación y advierten de que, si no existe una respuesta pública e inmediata, convocarán movilizaciones y se sumarán a la huelga.

Este colectivo, integrado entre otros por Agentes para la Protección de la Naturaleza, Ingenieros de Montes e Ingenieros Técnicos Forestales, supera los 400 profesionales y representa más de un tercio de los efectivos que participan en el operativo contra incendios forestales, según las organizaciones sindicales. Sus funciones abarcan desde la dirección de unidades en primera línea hasta la coordinación de medios y la dirección técnica de los incendios cuando las emergencias aumentan de complejidad.

Los sindicatos denuncian que durante la actual campaña se están prolongando los horarios de extinción, reduciendo los periodos de descanso y recurriendo de forma reiterada a activaciones voluntarias para cubrir las necesidades de los grandes incendios. También señalan que las condiciones de este personal continúan regulándose mediante un decreto que consideran obsoleto y que, según denuncian, no se ha adaptado a las actuales responsabilidades del dispositivo.

Entre sus demandas figuran el aumento de plantilla, el cumplimiento de los descansos, una nueva regulación de las guardias de incendios, mejoras en la formación y la carrera profesional, así como una remuneración acorde con la peligrosidad y la responsabilidad de las funciones desempeñadas.

Los tres frentes sitúan así el 18 de agosto como una fecha clave para los servicios de extinción en Aragón. Mientras los bomberos provinciales de Teruel y los forestales de SARGA mantienen convocadas sus huelgas indefinidas, agentes e ingenieros del INFOAR condicionan su incorporación a los paros a que el Gobierno de Aragón de una respuesta inmediata a sus reclamaciones.

El Ejecutivo Autonómico ha convocado a los efectivos de INFOAR el próximo jueves para abordar sus reivindicaciones. Lo mismo han hecho desde Diptuación de Teruel, organismo que prevé reunirse con los bomberos el próximo lunes.