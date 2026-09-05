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05 SEP 2026|

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Calaceite construirá dos viviendas sociales destinadas a familias y jóvenes con una inversión de 110.000 euros

Las obras empezarán en dos semanas y está previsto que finalicen a finales de año. El Ayuntamiento ya ha recibido solicitudes de interesados, pero están a la espera de redactar las bases de su gestión

Calle en la que se va a rehabilitar la casa del secretario y convertir en dos viviendas. / L.C
Calle en la que se va a rehabilitar la casa del secretario y convertir en dos viviendas. / L.C

Alba Zurita05 09 2026

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ActualidadInfraestructuras

Calaceite ampliará su parque de vivienda pública con la rehabilitación de una casa municipal que se convertirá en un dúplex y un piso. Las dos viviendas estarán destinadas principalmente a familias con niños y jóvenes que quieran establecer su proyecto en la localidad. El edificio corresponde a la antigua casa del secretario en desuso y el Ayuntamiento encargó un estudio para conocer las posibilidades que tenía y después ofrecerlo en alquiler.

La inversión es de 110.000 euros y se subvencionará a través del Gobierno de Aragón y fondos POS (Plan de Obras y Servicios) de la Diputación de Teruel. El consistorio ha recibido 55.000 euros para cada casa y el resto de obra se financiará a través de fondos propios. "La idea es que se pueden instalar dos familias más en el pueblo y ampliar nuestro parque de viviendas. También jóvenes que quieren generar trabajo aquí o quieran quedarse", explica Juan Miguel Monclús, alcalde de Calaceite.

Está previsto que las obras empiecen dentro de dos semanas con la idea de que puedan estar finalizadas a finales de año, a expensas de que puedan faltar detalles mínimos de mobiliario. Ya hay personas interesadas en el proyecto y ahora desde el Consistorio trabajan en poner en marcha su gestión y las bases que tendrán que cumplir los futuros inquilinos.

Otras seis viviendas más

A estas dos viviendas se sumarían otras seis que se están promoviendo desde el Gobierno de Aragón destinadas a trabajadores y que el Ayuntamiento ha cedido su terrero. La DGA será la que se encargará de la ejecución de la obra y su gestión. En este sentido, se ha realizado ya un estudio geotécnico y el proyecto está en fase de redacción.

La iniciativa se enmarca en el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, incluido en el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, y pretende ampliar el parque residencial disponible en localidades de toda la comunidad donde el auge de las viviendas de uso turístico ha reducido la oferta de alquiler convencional y ha contribuido al aumento de los precios.

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