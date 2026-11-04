Calanda incrementa 10 euros por persona y día el precio del alojamiento del albergue

A partir de 2027, los precios del albergue municipal se modifican y se incrementan en 10 euros por persona y día. Este cambio se traduce en que la tasa en temporada baja pasa de 23 euros a 33; y en temporada alta, de 29 a 39 euros. Para los menores de 10 años se mantiene la reducción del 50%. No experimentan cambios las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, cuyo precio se mantiene en 12 euros al día. En cuanto a entidades públicas y privadas con ánimo de lucro que promueven actividades en el pueblo y requieren de alojamiento para sus participantes, el precio pasa de 15 euros al día por persona, a 18.

Esta modificación marcó el pleno de este martes en el que se debatió un orden del día lleno de puntos de trámites, y con más actualizaciones de tasas. Salieron todos adelante por unanimidad, pero en este caso la oposición votó en contra. El elemento discordante es la aplicación de esta actualización de un incremento de 3 euros frente a los 10 a nivel individual.

El alcalde, Alberto Herrero, defiende que el albergue debe ser un complemento al resto de la oferta. "Si hay una entidad que decide hacer un foro de tres días en Calanda, y exige un número de plazas para dar respuesta, lo lógico es que primero se llenen las plazas hoteleras y a partir de ahí tenemos el albergue de comodín", dijo. "No puede ser que se caigan iniciativas porque no podamos dar cobertura, y como esto es un beneficio para el municipio estoy dispuesto a poner algo de parte del ayuntamiento para que esas iniciativas se hagan aquí y no se vaya a otro lado", añadió.

El PSOE señaló esta diferencia como un agravio. "En referencia a las entidades públicas o privadas con ánimo de lucro, pensamos que deberían pagar como cualquier paisano, porque nos parece una competencia desleal a los negocios hosteleros de la zona que en cualquiera de ellos tengan que pagar su cuota, y que aquí por 18 euros puedan pasar la noche", argumentó el portavoz del PSOE, José Ángel Galve.

Tasas de basuras y bonificación a los vehículos clásicos

En la sesión también se aprobó el Plan Económico Financiero, un paso necesario para continuar con las obras de la escuela infantil. Recordó que el retraso en la ejecución del Nudo Mudéjar ha comprometido las previsiones del Ayuntamiento de Calanda, y el de otras poblaciones vecinas.

Salieron adelante también las actualizaciones de las tasas de basuras, no sin las críticas del PSOE, que destacó "otra subida de tasas" en el pleno. El precio por vivienda pasa de 80 euros anuales a 104, "24 euros más que serían 2 euros al mes", detalló el concejal de Hacienda, José Antonio Valdovín. Ante la petición de explicaciones al Consorcio Nº 7 y la Comarca del Bajo Aragón por parte del PSOE, Herrero recordó que "claro que se ha trasladado el malestar", pero esta actualización responde "al cumplimiento de la ley 7/2022 de índole estatal, que España aprobó en contra de otros países europeos y cuya aprobación ha subido los impuestos".

Por otra parte, y "atendiendo a las peticiones de 225 familias", se aprobó la subvención del 40% del impuesto de circulación a los vehículos clásicos, los matriculados hace más de 25 años. "Entendemos que son coches que se emplean de forma puntual y no a diario, y varias personas ya se personaron en el ayuntamiento para solicitarlo y se ha tenido en cuenta", explicó el primer edil.

El mismo martes, y a continuación del pleno extraordinario en el que también se sortearon las mesas electorales del 29-N, se celebró otro de urgencia para incluir un punto relativo a la última sesión ordinaria.