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15 SEP 2026|

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Calanda contará con 21 cámaras de seguridad a lo largo del casco urbano tras instalar 5 nuevas

El Ayuntamiento busca facilitar la identificación de posibles responsables cuando se produzcan hechos delictivos o actos incívicos

Laura Martínez, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Calanda, señalando uno de los puntos donde se colocarán cámaras / Ayuntamiento de Calanda
Laura Martínez, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Calanda, señalando uno de los puntos donde se colocarán cámaras / Ayuntamiento de Calanda

La COMARCA15 09 2026

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Calanda

ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Calanda instalará cinco nuevas cámaras de videovigilancia que permitirán ampliar y mejorar la cobertura existente con el objetivo de delimitar hurtos, robos, y actos vandálicos en bienes públicos y privados. Con estas nuevas incorporaciones, la localidad pasará a contar con un total de 21 cámaras distribuidas por diferentes puntos de la localidad (incluidas las del parking público de camiones).

Las cámaras son entendida como una herramienta que permitirá disponer de una mayor capacidad de prevención y facilitar la identificación de posibles responsables cuando se produzcan hechos delictivos o actos incívicos, tal y como explican desde el Ayuntamiento.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, destaca que esta ampliación es posible gracias a la infraestructura de fibra óptica implantada en el municipio hace ya dos años, a través de la subvención europea recibida dentro del programa 'Mercados Sostenibles', que ha permitido disponer de una red tecnológica sobre la que seguir desarrollando nuevas herramientas para mejorar los servicios municipales.

“Desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para mejorar la seguridad de nuestros vecinos. Hemos instalado las cámaras, contamos con la infraestructura necesaria y el pasado mes de julio aprobamos en pleno municipal ordinario una Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana con la que poder sancionar a personas que se dedican a cometer actos delictivos", concreta Herrero.

El Ayuntamiento está ahora a la espera de obtener que la Subdelegación en Teruel autorice de forma definitiva la totalidad de la implantación de las cámaras, si bien es verdad que, desde hace unos días "el organismo se ha puesto ya manos a la obra y en un espacio breve de tiempo se dispondrá de su autorización".

El objetivo, según señalan desde el Ayuntamiento, es seguir trabajando para mejorar la seguridad, prevenir actos incívicos y proteger los bienes de los vecinos, utilizando para ello los recursos tecnológicos y municipales disponibles y reclamando al resto de administraciones las autorizaciones y medios necesarios. “Nuestro objetivo es muy sencillo: que todos los calandinos se sientan protegidos y sepan que su Ayuntamiento está trabajando para defender sus intereses y sus bienes”, concluye Herrero.

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