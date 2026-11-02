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02 NOV 2026|

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La Granja Pellicer de Valderrobres gana el Porc d’Or Diamante, el máximo galardón de los Óscar del sector porcino

La gala se celebró en Galicia el pasado viernes 30 de octubre y Aragón fue la comunidad que más galardones recibió. Piensos Costa de Caspe también fue reconocido en estos premios

Algunos de los galardonados en los Premios Porc d'Or 2026. La Granja Pellicer a la derecha de la imagen./ IRTA
Algunos de los galardonados en los Premios Porc d'Or 2026. La Granja Pellicer a la derecha de la imagen./ IRTA

La COMARCA02 11 2026

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ActualidadAgricultura y GanaderíaMundo Rural

Aragón encabeza el palmarés de la 33ª edición de los Premios Porc d’Or, conocidos como los Óscar del sector porcino, que se celebraron este viernes 30 de octubre en Galicia, al acumular 13 galardones y conseguir la máxima distinción para una de sus explotaciones, la Granja Pellicer de Valderrobres.

Hasta Santiago de Compostela se desplazaron las explotaciones ganaderas aragonesas nominadas y algunas de ellas regresaron con un reconocimiento a su labor. Es el caso de la Granja Pellicer de Valderrobres, que consiguió hacerse con el Premio Porc d’Or con Diamante. El jurado destacó sus buenos y equilibrados resultados reproductivos, la excelente longevidad de las cerdas y el exquisito manejo de estas y sus lechones, así como la incorporación de medidas innovadoras para mejorar el bienestar y reducir la mortalidad durante la lactación y tras el destete.

Piensos Costa de Caspe también fue reconocido en la categoría de más de 2.000 reproductoras por su manejo durante la lactación. A ella se añaden los reconocimientos de otras explotaciones porcinas aragonesas como Mazana Piensos Compuestos de La Puebla de Castro (Huesca) y Cincaporc en Almudévar (Huesca).

Más de tres décadas reconociendo la evolución del sector porcino  

Desde 1994, los Premios Porc d’Or se han consolidado como uno de los principales reconocimientos técnicos del porcino español y como un punto de encuentro para poner en valor el trabajo y las buenas prácticas de las explotaciones.

Estos premios reconocen cada año a las granjas españolas que destacan por sus resultados técnicos productivos, la mejora continua y su compromiso con aspectos como la sostenibilidad, la sanidad y el bienestar animal. La edición de 2026 partía de 89 explotaciones nominadas en las categorías técnico productivas, con un total de 118 candidaturas, además de las finalistas a los tres Premios Especiales.

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