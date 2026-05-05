Caspe aprueba invertir 3,3 millones en una nueva piscina climatizada

El Ayuntamiento de Caspe ha dado luz verde a la incorporación de 3.345.271,37 euros del remanente para la reforma integral de la piscina municipal cubierta, que pasaría a ser climatizada. La votación se celebró en el último pleno, el pasado jueves, con los votos a favor del Partido Popular y Somos Caspe y los votos en contra de Chunta Aragonesista, el Partido Socialista y Vox.

El equipo de gobierno llevó la propuesta defendiendo que se trataba de una decisión estratégica que busca garantizar un servicio esencial vinculado al deporte y la salud, fomentando hábitos saludables durante todo el año. El proyecto contempla la creación de una piscina climatizada de competición de invierno con ocho calles y graderío, lo que permitirá tanto el uso recreativo como la práctica deportiva a un nivel más avanzado.

La intervención supondrá una renovación integral de unas instalaciones que datan de varias décadas y que ya no cumplen con las exigencias técnicas ni energéticas actuales. "El vaso de la piscina es de los años 70 y se cubrió en los 90. La estructura presenta importantes limitaciones y un elevado coste de mantenimiento que genera un gasto mensual desproporcionado. Es imprescindible apostar por una infraestructura más sostenible", ha destacado la alcaldesa, Ana Jarque.

Plano del proyecto./ Ayuntamiento Caspe

Con respecto al proyecto inicial trabajado al inicio de la legislatura el mayor cambio ha sido la eleminación de la actuación en torno al gimnasio para actuar integralmente en el vaso, por sugerencia de Somos Caspe. Jarque señaló que la oferta de gimnasios privados en la localidad ha crecido y que la prioridad es intervenir en la piscina. Se mantendra, eso sí, el espacio de máquinas actual.

La inversión contempla mejoras en materia de accesibilidad, funcionalidad y eficiencia energética, lo que garantizará su viabilidad a largo plazo. Con esta actuación, el Ayuntamiento busca subrayar su compromiso con el desarrollo de infraestructuras públicas de calidad, situando el deporte, la salud y el bienestar vecinal en el centro de la acción municipal.

La oposición insiste en que "no es el momento"

No obstante, el proyecto no quedó exento de críticas de la oposición. Ningún grupo puso en duda la importancia de impulsar mejoras en la piscina, pero sí cuestionaron el momento en el que se pone en marcha. Vox, CHA y PSOE recordaron en el pleno que un gasto de más de tres millones de euros podría desequilibrar severamente el Plan Económico Financiero establecido hasta 2026, tras el incumplimiento de las reglas de gasto y estabilidad presupuestaria en 2024. Asimismo, el PSOE apuntó la pérdida de una subvención de más de 600.000 euros procedente de los fondos europeos PERTE y reprochó a los populares que ahora se asuma la inversión "a pulmón" por no esperar.