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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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20 OCT 2026|

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Condenado a tres años de cárcel por intentar apuñalar en el cuello a una agente de Guardia Civil y robar en Caspe y Maella

Se coló en un supermercado en la localidad maellana y en la peña zaragocista Komando Baturro de la Ciudad del Compromiso

Guardia Civil en Caspe, junto a la plaza Aragón./ G.C.
Guardia Civil en Caspe, junto a la plaza Aragón./ G.C.

Heraldo20 10 2026

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El ladrón que asaltó en febrero de 2025 un supermercado en Maella, al que entró tras forzar una puerta, y que robó en la Peña Zaragocista Komando Baturro de Caspe, donde rompió una ventana, ha sido condenado a tres años de prisión por la Audiencia de Zaragoza. La pena, a la que se suma un delito de atentado contra un agente de la autoridad por intentar apuñalar en el cuello a una guardia civil, se impuso el pasado lunes, tal y como ha informado Heraldo de Aragón.

Aunque el delincuente era conocido, a la Guardia Civil no le resultó sencillo dar con él hasta el pasado 16 de marzo, cuando fue localizado refugiado en un piso de la calle de Lorenzo Pardo en Caspe. En un primer encontronazo con una patrulla, el condenado se dirigió hacia el cuello de una agente con un objeto punzante, la agente pudo retroceder e interponer una puerta entre ambos. “Encima eres mujer, te voy a violar”, le amenazó el agresor. Acto seguido, intentó escapar por una ventana, pero el segundo guardia civil que había en la vivienda se lo impidió, por ello, comenzó un forcejeo en el que el encausado arañó y mordió a los funcionarios, además de amenazarlos de muerte, consiguiendo zafarse y escapar..

Al día siguiente, los agentes le volvieron a encontrar y dispusieron un amplio dispositivo. Esta vez, en una vivienda de la calle Carmen de la misma localidad. Tras ser descubierto, emprendió una huida por los tejados, con la que no llegó muy lejos al caerse de un muro de dos metros y medio de altura.

En cuanto a los robos, el detenido se llevó cinco jamones y cuatro botellas de alcohol valorados en 430 euros en el establecimiento maellano y un variopinto botín que incluyó 300 euros, siete camisetas de fútbol, tres botellas de licores, cuatro bufandas del Real Zaragoza, recuerdos de otras peñas y hasta una caja de azucarillos, en la peña caspolina.

A la condena por los robos, que es de un año por cada uno, se suma otro más por un delito de atentado a agente de la autoridad. Asimismo, deberá abonar una multa y 3.968 euros en concepto de responsabilidad civil. Junto a él, había una acusada más, la mujer que residía en el piso en el que estaba escondido, que fue absuelta.

La pena a la que se enfrentaba inicialmente era de 5 años y dos meses de cárcel. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las acusaciones particulares, ejercidas por los abogados Marco Antonio Navarro, de Jucil, y Gonzalo Ramos, con las defensas, dirigidas por las letradas Asunción Perea y Teresa Arpal, permitió una rebaja en la que se tuvo en cuenta el atenuante de drogadicción.

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