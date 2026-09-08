Caspe celebra con cautela la cuarta planta de biometano anunciada en la localidad: «Todo es bueno en su justa medida»

En tres años, cuatro empresas diferentes han proyectado, cada una, una planta de biometano en Caspe. La última ha sido la de ABEI Energy, que implicaría una inversión de casi 20 millones de euros y la creación de 20 empleos directos y 35 indirectos, según los datos del proyecto. La noticia ha sido celebrada por el Ayuntamiento, que ha destacado los beneficios económicos y laborales que supone, pero que a su vez se mantiene cauto. "Se está trabajando desde el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón en un decreto ley para regular este sector y tendremos que ver cómo afecta" a la instalación de las plantas, ha explicado la alcaldesa, Ana Jarque.

Las plantas de biometano dependen de la disponibilidad de residuos procedentes de las explotaciones ganaderas, agrícolas o de depuradoras para poder generar energía verde. La presencia de ganadería extensiva y la actividad agroalimentaria en la capital caspolina ha posicionado a la localidad como un lugar de interés para estas plantas, aunque el Ayuntamiento ha apuntado que velará para que no haya más instalaciones de las que puede asumir el término municipal. "Defenderé que no llegue ni media más de las necesarias para cubrir las necesidades de Caspe. Todo es bueno en su justa medida", ha aseverado Jarque.

La futura planta de ABEI Energy está proyectada a 8 kilómetros del municipio, junto a la N-211 en dirección a Alcañiz. Se conectaría directamente al ducto que pasa justo por debajo de la parcela en la que estaría ubicada, lo que ha facilitado las tramitaciones iniciales y que ha favorecido la Declaración de Inversión de Interés Autonómico, que llegaba a principios de este mes de septiembre, y que agilizará la burocracia. En la misma zona, se construiría también la planta de biometano de Biorig, que se encuentra en la fase final de su tramitación medioambiental.

Desde el Ayuntamiento se ha recalcado el trabajo realizado "desde junio de 2024 hemos trabajado para que Caspe estuviera preparada para acoger una inversión estratégica, generadora de empleo y ligada al futuro energético y sostenible de nuestro municipio". "El trabajo discreto, serio y constante también da resultados, ha valorado el concejal de Urbanismo y Obras, y primer teniente de alcalde, José Miguel Albiac.

Entre las dos infraestrucuras, Caspe recibiría una inversión total de 40 millones de euros y la creación de cerca de 40 puestos de trabajo directos y 80 indirectos, vinculados tanto a la operación de la instalación como a actividades auxiliares como transporte, mantenimiento, logística y servicios especializados. Para la alcaldesa, estos anuncios de inversiones llegan como "fruto del trabajo, esfuerzo y colaboración de muchas personas". "Caspe tiene futuro y vamos a seguir trabajando para hacerlo realidad. Somos una ciudad que crece, que genera oportunidades y que mira al futuro con ambición, responsabilidad y confianza”, ha añadido.