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20 JUN 2026|

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Caspe mejora la accesibilidad de la Oficina de Turismo

El Ayuntamiento ha reformado el umbral para salvar el desnivel que había por un escalón

Entrada Oficina de Turismo./ Ayto. Caspe
Entrada Oficina de Turismo./ Ayto. Caspe

La COMARCA20 06 2026

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Caspe

ActualidadInfraestructuras

El Ayuntamiento de Caspe ha mejorado la accesibilidad de la Oficina de Turismo, situada en la planta baja de la Casa Piazuelo Barberán. Se trata de un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y en cuya entrada existía un escalón que dificultaba el acceso a personas con movilidad de reducida.

Desde el área de Urbanismo se solicitó autorización a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural de Zaragoza para ejecutar en la entrada una actuación destinada a la mejora de la accesibilidad de este espacio. Los trabajos han consistido en la reforma del umbral de la puerta para salvar el desnivel y facilitar el acceso a todos los usuarios.

La actuación se suma a la línea de intervenciones que el Consistorio ha llevado a cabo para mejorar la accesibilidad y la adecuación de los espacios públicos y servicios municipales. La anterior a esta, las obras en el complejo de los pabellones municipales.

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