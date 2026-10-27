Actualizado 21:32

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

27 OCT 2026|

Actualizado 21:32

El Supremo respalda la evaluación de todo el Clúster Maestrazgo

El Alto Tribunal desestima el recurso de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel, que pedía suspender cautelarmente las autorizaciones

Vista desde La Iglesuela del Cid, en Teruel, de los molinos de viento que están del lado de la provincia castellonense. / Cedida
Vista desde La Iglesuela del Cid, en Teruel, de los molinos de viento que están del lado de la provincia castellonense. / Cedida

María Ángeles MorenoLa COMARCA27 10 2026

Comentar

Energías renovables

ActualidadInfraestructuras

El Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente y de manera firme el recurso de la Asociación Plataforma a favor de los paisajes turolenses contra el parque eólico El Cid I. Con 36,6 megavatios de potencia y como parte del llamado Clúster del Maestrazgo, está proyectado en las localidades de Cantavieja y Mirambel, con una línea de evacuación que atraviesa tres municipios castellonenses como son Morella, Cinctorres y Portell de Morella.

El Alto Tribunal confirma el acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2024 que autorizó el parque y lo declaró de utilidad pública, así como la declaración de impacto ambiental del 1 de diciembre de 2022 que evaluó en bloque los 22 parques que integran el Clúster del Maestrazgo.

Con esta sentencia, el Supremo da por buena la evaluación conjunta de todo el clúster, sobre la que descansa el conjunto del proyecto, uno de los parques de energías renovables más grandes del país.

La Sala declara "no haber lugar" al recurso y confirma las resoluciones "por ser ajustadas a derecho" en un fallo contra el que no cabe recurso. Pese a haber perdido la batalla judicial, la asociación no pagará las costas al apreciar el tribunal "serias dudas de hecho y de derecho" en el caso.

Solo en un punto la Sala da la razón a la Plataforma a favor de los paisajes turolenses y es que no consta que el órgano ambiental acordara formalmente acumular las evaluaciones ambientales de los 22 parques, como exige la ley, si bien califica este extremo de "mera irregularidad formal no invalidante".

La Sala asume que el proyecto "comporta un interés público superior" y que la Plataforma no ha aportado "pruebas claras e inequívocas" de daños ambientales que no se puedan mitigar. Rechaza que faltara una evaluación adecuada de los espacios protegidos y que los cambios introducidos durante la tramitación exigieran repetir la fase de información pública.

"El último tren"

Esta sentencia ha sido celebrada por las poblaciones asociadas en Viento Alto, que defienden los beneficios que los ingresos económicos pueden generar en territorios azotados por la despoblación cada vez más carentes de servicios. Viento Alto está integrado por los Ayuntamientos de Mirambel, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Bordón, Cantavieja, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo. De hecho, ven la construcción del clúster como "su último tren de supervivencia". Confían en que, ahora sí, las obras "comiencen lo antes posible", lo que calculan que supondría 39 millones en tasas e impuestos. Parte de los equipos se encuentra preparados pero almacenados a la espera en el aeropuerto de Teruel.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Bajo Aragón Histórico tiene vacantes 10 plazas de auxiliares de Educación Especial: «En la zona rural también hay niños con necesidades»

Los centros consideran que las vacantes son «imprescindibles para poder ofrecer una inclusión real en los colegios». El Gobierno de Aragón ha realizado tres llamamientos desde agosto y defienden que...

Comentar

El Bajo Aragón Histórico tiene vacantes 10 plazas de auxiliares de Educación Especial: «En la zona rural también hay niños con necesidades»

El A.D. Maestrazgo roza el podio nacional de kilómetro vertical y Laia Manzana brilla en la Copa del Mundo

El equipo masculino termina cuarto en el Campeonato de España de Clubes de Las Hurdes, a solo un punto del bronce, mientras Aníbal Navarro acaba noveno sub-23 en la final...

Comentar

El A.D. Maestrazgo roza el podio nacional de kilómetro vertical y Laia Manzana brilla en la Copa del Mundo

La gestión forestal ante los incendios, a debate en el Maestrazgo: «Hay que hacer pedagogía desde el colegio, no siempre que se corta un árbol es un crimen»

TESTIMONIOS. Empresarios e investigadores reivindican una discriminación positiva con el medio rural y esperan que la futura Mesa de la Madera de Aragón sirva para sentirse escuchados. El sector se...

2

La gestión forestal ante los incendios, a debate en el Maestrazgo: «Hay que hacer pedagogía desde el colegio, no siempre que se corta un árbol es un crimen»

165 bomberos de toda España se citan en Technopark para perfeccionar las técnicas de rescate en un accidente: «Queremos seguir evolucionando para dar la mejor atención»

FOTOGALERÍA. La octava edición de Aprat Rescue Training reúne durante tres días a profesionales en la sede tecnológica, donde se impartirán 10 talleres con casos prácticos y tres ponencias

Comentar

165 bomberos de toda España se citan en Technopark para perfeccionar las técnicas de rescate en un accidente: «Queremos seguir evolucionando para dar la mejor atención»

Agricultura destinará 13 millones de euros en ayudas a los seguros agrarios el próximo año

El presupuesto se ha incrementado en 1,1 millones respecto a 2026. La consejera Arancha Simón ha asegurado que supone el 70% de la Dirección General de Desarrollo Rural

Comentar

Agricultura destinará 13 millones de euros en ayudas a los seguros agrarios el próximo año

Caja Rural de Teruel firma seis convenios para impulsar los productos agroalimentarios de calidad de la provincia

La entidad incorpora por primera vez el acuerdo con la IGP Trufa Negra de Teruel. La formalización de los convenios se produjo durante el congreso de regadíos de Alcañiz

Comentar

Caja Rural de Teruel firma seis convenios para impulsar los productos agroalimentarios de calidad de la provincia
Periódico del Bajo Aragón Histórico