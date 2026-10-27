El Supremo respalda la evaluación de todo el Clúster Maestrazgo

El Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente y de manera firme el recurso de la Asociación Plataforma a favor de los paisajes turolenses contra el parque eólico El Cid I. Con 36,6 megavatios de potencia y como parte del llamado Clúster del Maestrazgo, está proyectado en las localidades de Cantavieja y Mirambel, con una línea de evacuación que atraviesa tres municipios castellonenses como son Morella, Cinctorres y Portell de Morella.

El Alto Tribunal confirma el acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2024 que autorizó el parque y lo declaró de utilidad pública, así como la declaración de impacto ambiental del 1 de diciembre de 2022 que evaluó en bloque los 22 parques que integran el Clúster del Maestrazgo.

Con esta sentencia, el Supremo da por buena la evaluación conjunta de todo el clúster, sobre la que descansa el conjunto del proyecto, uno de los parques de energías renovables más grandes del país.

La Sala declara "no haber lugar" al recurso y confirma las resoluciones "por ser ajustadas a derecho" en un fallo contra el que no cabe recurso. Pese a haber perdido la batalla judicial, la asociación no pagará las costas al apreciar el tribunal "serias dudas de hecho y de derecho" en el caso.

Solo en un punto la Sala da la razón a la Plataforma a favor de los paisajes turolenses y es que no consta que el órgano ambiental acordara formalmente acumular las evaluaciones ambientales de los 22 parques, como exige la ley, si bien califica este extremo de "mera irregularidad formal no invalidante".

La Sala asume que el proyecto "comporta un interés público superior" y que la Plataforma no ha aportado "pruebas claras e inequívocas" de daños ambientales que no se puedan mitigar. Rechaza que faltara una evaluación adecuada de los espacios protegidos y que los cambios introducidos durante la tramitación exigieran repetir la fase de información pública.

"El último tren"

Esta sentencia ha sido celebrada por las poblaciones asociadas en Viento Alto, que defienden los beneficios que los ingresos económicos pueden generar en territorios azotados por la despoblación cada vez más carentes de servicios. Viento Alto está integrado por los Ayuntamientos de Mirambel, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Bordón, Cantavieja, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo. De hecho, ven la construcción del clúster como "su último tren de supervivencia". Confían en que, ahora sí, las obras "comiencen lo antes posible", lo que calculan que supondría 39 millones en tasas e impuestos. Parte de los equipos se encuentra preparados pero almacenados a la espera en el aeropuerto de Teruel.