Entre el terror y visitas al cementerio: El Bajo Aragón Histórico combina Halloween y Todos los Santos con actos varios

La relación que cada cual tiene con la muerte se pone a prueba en estos días, cuando Todos los Santos vuelve a ser el nexo de unión de familias que acuden a los cementerios a honrar a sus difuntos. Supone que para muchas personas este puente sea un peregrinaje al origen donde descansan sus seres queridos.

La fecha llega con clima primaveral, algo a lo que parece que hay que ir acostumbrándose, pero los mayores del lugar tienen un recuerdo de su infancia en Todos los Santos bastante diferente. La niebla y el frío con los termómetros cerca de los bajocero empañan esas memorias. Este fin de semana vuelven las visitas a los cementerios, que llevan toda la semana con horarios especiales para quienes han ido adelantando las ofrendas florales. Las floristerías viven su momento álgido y también es buen momento para panaderías, porque Todos los Santos también es repostería.

Este recogimiento ya no lo es tanto desde que se sumó Halloween, una fiesta que ya no es americana porque está integrada. Lo cierto es que las fiestas y pasajes del terror que organizan todos los pueblos suponen e muchos casos un buen momento de recaudación para una asociación, o incluso tienen carácter benéfico. Caspe lo supo integrar hace años con su exitosa y trabajada Fantasmada, que agota entradas y estrena recorrido.

Los pueblos buscan el equilibrio organizando también talleres y actos que realcen la tradición propia. Valdealgorfa ha añadido taller de indumentaria sobre el luto a finales del siglo XIX; Alcañiz y Alcorisa, unas charlas funerarias y el Matarraña, talleres para que la receta de panellets no se pierda.

VIERNES 30 DE OCTUBRE

16.30 Alcañiz ‘El Castillo de los Horrores’, del Grupo Scout en la plaza Las Monjas, 5, de 16.30 a 20.00. Sesión en el mismo horario también el sábado 31.

16.30 Valderrobres ‘Cortos de terror’, proyecciones en varios pases en la Casa de Cultura. Los menores de 12 años deberán ir acompañados de un adulto. De 16.30 a 18.00, taller de panellets para todos los públicos. Organiza las Antenas Informativas del Matarraña en colaboración con el Ayuntamiento. Casa de Cultura.

16.30 Valjunquera Merienda terrorífica, venta de plantas siniestras y concurso de calabazas. A las 17.30, ronda de ‘truco o trato’. A las 19.30, proyección de ‘la Familia Adams 2: La gran escapada’.

19.00 Calaceite Gran túnel del terror en la Capilla del Pilar. A las 21.00, cena de alforja en el polideportivo.

19.30 Torre del Compte Tarde otoñal con castañas y vino dulce. En la plaza.

20.00 Alcañiz ‘Patrimonio funerario: arte, ángeles, memoria y belleza’, conferencia impartida por Montserrat Oliva Andrés, historiadora del Arte y divulgadora de patrimonio. Organiza el área de Patrimonio del Ayuntamiento. En la sede del Cachirulo ‘Teresa Salvo’.

Jorge Egea, a comienzos de agosto en una de sus visitas al mausoleo para recabar datos. / B. Severino

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

11.00 Alcañiz Presentación de la rehabilitación y puesta en valor del mausoleo de Vicenta Estrada a cargo de el escultor alcañizano y profesor Jorge Egea, y la restauradora y conservadora de METOPA, Pilar Martínez. Presentación teatralizada a cargo de la calandina Carolina Riveros. Organiza el área de Patrimonio del Ayuntamiento. En el cementerio.

11.00 Bordón Inicio de Halloween con manualidades y juegos tradicionales en la plaza. Desde las 17.00, ‘Truco o trato’, concurso de disfraces, venta de castañas y boniatos, scape room, cena, discomóvil.

12.00 Mazaleón ‘La castanyada’, con taller de panellets; y a las 19.30, conciertos con Sabor a Rumba, All Covers y James & Debo Live.

17.00 Andorra Animación en la plaza del Regallo; de 18.30 a 19.30, Pasaje del Terror, y de 20.00 a 22.00, Laberinto, debajo de la antigua sede comarcal (c/ Ariño).

17.00 Albalate del Arzobispo Feria de Halloween con juegos y el Doctor Kuelguin. Organiza el AMPA hasta las 20.00 en la plaza de la Iglesia.

17.00 Fórnoles Castañada organizada por ‘Les dones del poble’ y el Ayuntamiento invitará a moscatel. A las 18.00, gyncana ‘¡Salvemos el pueblo!’. A las 19.30, ‘Truco o trato’ con los niños recorriendo las casas. A las 21.00, túnel de terror, y a las 21.30, cena, bingo y discomóvil.

17.00 La Fresneda ‘Truco o trato’: inicio del recorrido desde la lonja con recogida de caramelos. A las 19.00, ‘Fresnelvania: túnel del terror. La Aldea del olvido’, un recorrido inmersivo para todos los públicos.

17.30 Belmonte de San José Recorrido de disfraces, juegos en el horno y chocolatada en el bar. Y concurso de calabazas. Solo hay que dejarla en el banco de la plazoleta del bar, donde permanecerán expuestas hasta el día 2. Organiza la Asociación Cultural Amigos del Mezquín.

17.30 Peñarroya de Tastavins Castanyada con merienda, ‘Truco o trato’ y visita a la Casa Encantada. Tardeo, bocadillos, castañas asadas y fiesta.

17.30 Arens de Lledó ‘Truco o trato’ y, a las 18.00, chocolatada, boniatos y vino caliente. En La Sociedad.

18.00 Urrea de Gaén Concurso de disfraces, que organiza la Asociación de Mujeres, y tardeo con DJ Luison hasta las 22.00.

18.00 Torre del Compte ‘Truco o trato’, recorrido con los niños al atardecer para pedir dulces.

18.30 Híjar Pasacalles terrorífico, desde el paseo San Francisco hasta la plaza. Por la noche, discomóvil.

18.30 Valderrobres Fiesta de Halloween con ‘El pasillo del terror’ en la calle El Pilar, hasta las 20.00. Organiza el AMPA del colegio con los vecinos de la calle. Por la noche, a partir de las 00.00, los Kintos’ 27 organizan ‘La castañada’ con djs hasta la madrugada. En el pabellón.

18.30 Cretas ‘Castaween’ con ‘Truco o trato y, a las 19.30, tardeo y bocadillos en el recinto ferial con Dj. Laolluis.

19.00 Castelnou Recorrido de Halloween desde el jardín en un recorrido con sorpresas. A las 21.30, cena de alforja.

19.00 Fuentespalda Gran Túnel del terror. La niebla y las sombras se apoderarán de las calles de Fuentespalda para transformarse por completo en un gigantesco e inmersivo Túnel del Terror.

20.00 Caspe ‘La Fantasmada’, de 20.00 a 00.00 con novedad de escenario en el antiguo Convento de Santo Domingo con salida desde el túnel de la calle Huesca. Con entrada. Más información, en la revista interior con Expo Caspe.

20.00 Aguaviva ‘La Mansión de los Horrores’, un recorrido lleno de sustos, misterio y terror para todas las edades. Entrada gratuita con hucha para «la voluntad». En el Centro Joven.

21.30 Lledó Cena y baile con Cuarteto Musical.

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

10.30 Alcañiz ‘Las necrópolis rupestres altomedievales de Alcañiz (siglos VI-VII d.C.), un singular patrimonio para poner en valor’. Visita guiada a cargo del arqueólogo alcañizano José Antonio Benavente y el grupo de recreación histórica. Organiza el área de Patrimonio del Ayuntamiento. Punto de salida con vehículos particulares a las 10.30 desde el aparcamiento trasero de la plaza de toros.

16.00 Calanda Misa de Todos los Santos en el cementerio (a las 11.00, en la parroquia). El martes día 2 a las 19.30, misa de Fieles Difuntos en la iglesia.

17.00 Valdeltormo Gran fiesta de Halloween con juegos, merienda y música. En el salón del ayuntamiento.

18.30 Torrecilla de Alcañiz Fiesta de Halloween para todo el pueblo organizada por el AMPA del colegio. A partir de las 20.00, reparto de cenas. En el salón sociocultural ‘Los Halcones’.

19.00 Calanda Pasaje del Terror ‘Hospital psiquiátrico’, en el albergue municipal. Por grupos de máximo 10 personas. Benéfico a favor de AFEDABA.

19.00 Samper de Calanda Pasaje del Terror ‘El Silencio del Parque’, en la calle Escuelas. Organiza la Comisión de Fiestas. Pases de tarde de 19.00 a 21.00; pases de noche de 23.30 a 1.00.

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

19.00 Alcorisa ‘Después de la vida: rituales de la muerte’, dentro de los XXI Encuentros con la Historia. En el CPEPA, para todo el público. Se realizará la mesa redonda titulada ‘La muerte: costumbres que nos unen y nos diferencian’.

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

20.00 Alcorisa Conferencia impartida por Miriam Gracia bajo el título ‘Memento homo, pulvis est et in pulverem reverteris’. La Muerte a lo largo de la Historia. XXI Encuentros con la Historia. En el CC Valero Lecha. Actos hasta el día 8.

*Actos sujetos a posibles cambios debido al luto por el accidente de tren de Toledo