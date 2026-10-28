Los alcaldes de Viento Alto celebran el fallo del Supremo y exigen desbloquear las obras del Clúster Maestrazgo: «Por fin se ha hecho justicia»

Los alcaldes de Viento Alto, asociación integrada por los ediles de La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Fortanete, Villarluengo, Bordón, Mirambel, Castellote, La Cuba, Tronchón, Puertomingalvo y Mosqueruela, han celebrado la decisión del Tribunal Supremo de desestimar íntegramente y de manera firme el recurso de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel contra el parque eólico El Cid I, integrado en el Clúster del Maestrazgo.

«Por fin se ha hecho justicia», ha resumido en declaraciones a Radio La Comarca Fernando Safont, presidente de la Comarca del Maestrazgo, alcalde de La Iglesuela del Cid y portavoz de Viento Alto. «El Tribunal Supremo se ha pronunciado y ha confirmado lo que nosotros llevamos tiempo diciendo: que el Clúster del Maestrazgo es un proyecto legal, tramitado correctamente y que puede desarrollarse con todas las garantías necesarias», ha añadido.

Ante la decisión judicial, los alcaldes han exigido al MITECO que autorice de manera inminente el inicio de las obras. «No hacerlo implicaría dejar abandonados una vez más a nuestros municipios». En este sentido, el portavoz sostiene que un proyecto de estas características permitiría, si bien no revertir la despoblación, sí «paliar los daños causados». Los alcaldes cifran en más de 39 millones de euros la recaudación en tasas e impuestos derivada del inicio de las obras.

Safont ha vuelto a recordar el gran impacto que un macroparque de energías renovables de estas características tendría para los municipios en términos de recaudación de impuestos, generación de riqueza y creación de empleo. «Necesitamos el dinero para desarrollar la batería de servicios que proponemos. Lo hemos dicho infinidad de veces: supondría ayudas a servicios sociales, ayudas a residencias, ayudas a vivienda y ayudas para cubrir un montón de carencias que tenemos en el Maestrazgo», ha recordado.

La asociación de alcaldes ha defendido que, a su juicio, el proyecto cuenta también con el apoyo de los vecinos de la comarca. «Siempre hemos abanderado este proyecto y la realidad es que las urnas siempre nos han dado la razón. Lo hemos defendido siempre para el bien del territorio», ha apostillado.

En cuanto a las trabas que el proyecto ha encontrado durante su desarrollo, los alcaldes señalan directamente a la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y a Teruel Existe como principales responsables de los impedimentos. «Han dedicado años a sembrar incertidumbre y ni las medidas cautelares ni los recursos han prosperado. Es momento de que quienes llevan años cuestionando la legalidad de este proyecto reconozcan que han fracasado», ha defendido Safont. La asociación lamenta que «quienes han pagado todas estas incertidumbres son los pueblos y la gente del Maestrazgo».

La Asociación de Alcaldes de Viento Alto tenía previsto comparecer este jueves en Teruel para valorar la situación y leer un manifiesto conjunto. Finalmente, la rueda de prensa se ha suspendido en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo.

La Plataforma a Favor de los Paisajes mantiene la esperanza

Por su parte, la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha asegurado en un comunicado que mantiene la confianza en los cuatro recursos que el Supremo todavía tiene pendientes de resolución, así como en la posibilidad de recurrir a la vía europea, una opción que asegura que llevará a cabo.

La Plataforma defiende que la sentencia no se puede entender como «un aval definitivo al proyecto del Clúster del Maestrazgo». Asimismo, sostiene que no existe «legitimación para comenzar con las obras», puesto que sobre el proyecto todavía pesa la paralización por parte del MITECO.

En cuanto a la sentencia de este martes, la asociación ha reconocido sentirse «decepcionada» ante la decisión. Asegura que, aunque el tribunal «argumenta que el expediente demandado fue tramitado administrativamente de forma correcta», se obvia que la tramitación «fue presuntamente fraudulenta», según sostiene en relación con la investigación contra Forestalia, promotora inicial del proyecto.

Además, califica de «profundamente descorazonador» que la sentencia defienda el «interés público superior» del Clúster del Maestrazgo cuando, según recoge la asociación, «la promoción de proyectos renovables es una actividad liberalizada y en ningún caso son un plan o programa, sino que son proyectos privados».

«La opinión pública debe saber que este proyecto, así como otros macroproyectos que se asientan en el medio rural, se sustentan en la expropiación y desposesión de la población local, así como en la destrucción del medioambiente y el paisaje. No son ninguna herramienta para luchar contra el cambio climático, sino para prorrogar un modelo de negocio», argumenta la Plataforma.

Teruel Existe asegura que la causa penal sigue adelante

Por su parte, desde Teruel Existe, una de las principales formaciones que ha mostrado su rechazo y oposición frontal al proyecto desde su origen, defienden que la vía penal «aún no se ha agotado».

Su portavoz, Tomás Guitarte, ha declarado este miércoles, tras la presentación de la candidatura en la provincia para el 29-N, que el recurso contencioso-administrativo que ha resuelto el Supremo «no tiene nada que ver con Teruel Existe». «Nosotros estamos personados en la causa penal, que es una cuestión completamente distinta y que no tiene nada que ver con este asunto, que es meramente administrativo», ha asegurado.

Aun así, el portavoz ha mostrado su descontento con la resolución. «Nosotros creemos que lo que no se puede hacer es destrozar el Maestrazgo, independientemente de que tengan razón desde el punto de vista administrativo o de que el expediente administrativo se haya tramitado correctamente o no», ha añadido.