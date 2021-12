El castillo de Valderrobres culmina su proceso de restauración

El complejo proceso de reconstrucción, restauración y consolidación del castillo de Valderrobres ha vivido este viernes su puesta de largo. Las entidades e instituciones que participaron en todo el proceso de restauración del Monumento Nacional han asistido durante la mañana del viernes a una visita guiada que ha servido de inauguración oficial. Tras la invitación del Ayuntamiento de Valderrobres y la Fundación Valderrobres Patrimonial -gestora del conjunto Iglesia castillo- han acudido, entre otros, el vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo; el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez; Ricardo Almalé Bandrés, director general de Relaciones Institucionales, del Gobierno de Aragón; el director territorial de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner; el director general de Fundación Endesa, Javier Blanco; así como representantes de la fundación Funíber.

Todos ellos han sido recibidos por el alcalde Carlos Boné y por el director de la Fundación Patrimonial, Manuel Siurana. «Es nuestro monumento más emblemático y que, sin duda, preside todo nuestro conjunto urbano. Sin embargo su proyección supera el ámbito municipal y es un lugar de visita obligada en el Matarraña», ha explicado Boné. También han estado presentes en el acto los arquitectos y directores de la obra; así como varios vecinos de Valderrobres y de otras localidades. La asistencia estaba abierta a todos los públicos hasta cumplir el aforo máximo establecido.

Foto de familia de los representantes institucionales y de las entidades participantes en la reconstrucción del castillo. J.L.

Aunque las obras de restauración y reconstrucción de todo el edificio se dieron por finalizadas el pasado mes de mayo, en los últimos meses se ha procedido a completar varios detalles correspondientes a la decoración y musealización del interior del histórico edificio. De este modo, se ha decorado el interior de varias salas con una selección de 39 cuadros, que son copias digitalizadas a escala 1:1 de la colección de arte español de Meadows Museum de Dallas, con quien se ha alcanzado un acuerdo de exposición para los próximos quince años.

Dicha colección, que se expone en tres salones del castillo, engloba obras desde el Renacimiento hasta el postimpresionismo, de autores tan destacados como El Greco, Murillo, Velázquez, Ribera, Zurbarán, Goya, Fortuny o Sorolla. «Creo que estamos ante el que quizá sea el castillo más completo de todo Aragón, por su complejidad y por la enorme oferta cultural que ofrece a los visitantes y que además continuará creciendo», ha subrayado el director de la Fundación Patrimonial, Manuel Siurana.

Manuel Siurana explicó la historia de la Cruz procesional. J.L.

Precisamente, el genial pintor aragonés Francisco de Goya es el protagonista del interior de una de las nuevas salas recuperadas para el castillo y que alberga la denominada colección C de grabados y que fueron llevados a cabo por el pintor en papel fabricado en Valderrobres. Se trata de una colección, en facsímil, de 120 grabados que se exponen en el Museo del Prado. Un acuerdo entre la Fundación Valderrobres Patrimonial y el Museo del Prado permite su exposición. Otra de las joyas que se exponen es la Cruz Procesional de estilo plateresco y que se perdió durante la guerra civil. Tras su restauración luce junto a la celosía gótica de la Iglesia, muy próxima al pasadizo que comunica el templo con el castillo.

Una de las salas superiores expone los grabados de Goya hechos en papel de Valderrobres. J.L.

Estos atractivos se unen a la reconstrucción de las bodegas, la Sala de los Leones y varias habitaciones que finalizaron en mayo y que, hasta este momento, permanecían con la estructura consolidada pero a la intemperie después de que el paso de los siglos echase abajo las cubiertas, muros y suelos. También se ha recuperado la parte más antigua y que corresponde a la primitiva fortaleza defensiva. Los trabajos han restaurado todo el entorno, donde hace 800 años existió un cadalso. De igual modo se recuperó el notable pasadizo gótico que comunica la iglesia y el castillo y se hicieron visitables las almenas.

«Es un monumento de primer nivel y hay que dar la enhorabuena al Ayuntamiento y a la Fundación por el enorme trabajo que han hecho y que continúan haciendo. Va a ser un atractivo más, no solo para el Matarraña si no para toda la provincia», ha explicado Alberto Izquierdo, vicepresidente de la DPT. «Este proyecto de iluminación, que se suma a los otros más de 40 que hemos realizado en el territorio, es una muestra más de nuestro compromiso con la cultura, arte y patrimonio artístico y arquitectónico de nuestro país. Aplicando las técnicas de iluminación más avanzadas y soluciones innovadoras, contribuimos a realzar la belleza de este monumento del gótico aragonés», ha apuntado por su parte el director de la Fundación Endesa, Javier Blanco.

Imagen de uno de los momentos de la visita guiada. J.L.

Lo cierto es que, pese a la complejidad burocrática, Fundación y Ayuntamiento sortearon decenas de impedimentos. El primero de ellos fue esclarecer la titularidad del castillo tras descubrirse que el propietario no era el municipio si no el Estado. Por ello, tras varias reuniones, el Gobierno autorizó una cesión al Ayuntamiento por 51 años. A partir de ahí pudo desarrollarse y aplicarse un plan Director de Restauración elaborado por la Fundación Patrimonial. Aunque inicialmente el horizonte para ver finalizadas las obras se estableció en 2026, la celeridad y el arduo trabajo que se llevó a cabo desde la capital del Matarraña acortó todos los plazos. «Aunque teníamos la ilusión de poder haber concluido todo el proceso en 2021, lo cierto es que reconozco que inicialmente no lo veíamos tan claro», ha añadido Siurana. El templo parroquial, anexo al castillo, vivió un exitoso proceso similar durante la pasada década.

El interior del castillo exhibe una colección de obras de arte español cedidas por el Dallas Museum. J.L.

En este sentido, conviene recordar que las obras se han realizado en diversas fases, que han comprendido la adquisición, rehabilitación, ajardinamiento y urbanización de los terrenos circundantes, la conexión entre la iglesia y el castillo con la recuperación de su antiguo pasadizo, la delimitación y mejora de accesos al patio de armas, la habilitación de los accesos a las almenas, la iluminación museística del castillo, la limpieza y consolidación de fachas y cumbreras, la reconstrucción de las zonas derruidas del castillo, la informatización, tecnificación y musealización de los monumentos, la habilitación del sótano del patio de armas como museo y la creación de un sistema de vigilancia y sonido.

La fachada Sur del castillo de Valderrobres fue restaurada en diciembre de 2020. FOTO. Javier de Luna.

Su coste total asciende a 2.007.405,72 euros, que se han sufragado con una subvención del 1,5% Cultural, varias subvenciones de los FITE, aportaciones de la Diputación de Teruel, de la Fundación Universitaria Iberoamericana y de la Fundación Endesa, micromecenazgo y las aportaciones principales del Ayuntamiento de Valderrobres y de la Fundación Valderrobres Patrimonial.

Actualmente el castillo de Valderrobres supone uno de los monumentos más visitados de todo el Bajo Aragón Histórico. Tras su proceso de restauración y reconstrucción las visitas, que ya fueron de récord en 2019, no han dejado de crecer y algunos de los meses de 2021 han experimentado crecimientos de más del 100%.