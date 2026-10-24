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24 OCT 2026|

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Estos son los bajoaragoneses en las listas del PP para las elecciones generales del 29-N

Alberto Herrero, Carlos Boné, María Elena Bondía y Javier Compoy son los representantes del territorio para los próximos comicios

Candidatos del PP a las elecciones del 29-N. / L.C.
Candidatos del PP a las elecciones del 29-N. / L.C.

Marina Monreal24 10 2026

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El Partido Popular (PP) ha dado a conocer este sábado las listas completas que presentará a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en las tres circunscripciones de Aragón. La provincia de Zaragoza elegirá siete diputados al Congreso y cuatro senadores, mientras que Huesca y Teruel elegirán tres diputados y cuatro senadores cada una. En total, Aragón contará con 13 representantes en el Congreso de los Diputados y 12 senadores elegidos directamente en las urnas, repartidos entre las tres provincias aragonesas.

Candidatos en Teruel

En la lista de la provincia de Teruel al Congreso, junto a Alberto Herrero, repite Raquel Clemente, alcaldesa de Las Cuerlas, y se incorpora Mario Latorre Ros, alcalde de Monreal del Campo. La alcaldesa de Fuentespalda, Nerea Caldú, será la primera suplente de la candidatura.

En el caso del Senado, Emma Buj, alcaldesa de Teruel, volverá a encabezar la lista y estará acompañada por Carlos Boné, primer edil de Valderrobres, y Celia Durbán, alcaldesa de Manzanera. En ambas cámaras desaparecen de las listas varios representantes del Bajo Aragón Histórico que en 2023 figuraron como suplentes, como Isabel Arnas, Miguel Iranzo y Jesús Puyol.

Candidatos en Zaragoza

En la provincia de Zaragoza, dos vecinos de Maella representarán al Bajo Aragón-Caspe. Javier Campoy Monreal ocupa el segundo puesto en la lista al Congreso, después de presentarse por Huesca en las elecciones de 2023.

En el caso del Senado, María Elena Bondía, alcaldesa de Maella, ocupará el segundo puesto, por detrás de Luis María Beamonte. Cabe recordar que Bondía ya formó parte de las listas al Congreso en 2023, aunque no llegó a ser elegida. La dimisión de Pedro Navarro para regresar a la empresa pública propició su entrada en el hemiciclo. Sin embargo, durante uno de sus primeros plenos se debatieron los reales decretos relacionados con la vivienda, cuya derogación precipitó el adelanto electoral.

Desde la dirección del partido en Aragón aseguran que estas son las candidaturas elegidas por los comités provinciales, que serán remitidas al Comité Nacional del PP, órgano que, según los estatutos, tiene la potestad de ratificarlas. Cabe destacar que el plazo para presentar las candidaturas concluye este lunes, 26 de octubre.

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