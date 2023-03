El Centro de Salud de Caspe crecerá un 33% en su superficie y capacidad

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha presentado el proyecto de ampliación del Centro de Salud de Caspe este miércoles en la Ciudad del Compromiso. Esta actuación supondrá un crecimiento del 33% de la superficie y la capacidad del actual centro, lo que se traduce en contar con 538 metros cuadrados más. Para ello, se elevarán aquellas partes que solo cuentan con dos plantas en la actualidad. Es decir, se prevé una ampliación ocupando parcialmente la zona del patio central en las cuatro plantas del centro y, además, construir una nueva sobre las dos alas norte.

Esta ampliación supondrá el aumento del servicio de urgencias con dos boxes y una mejora de la sala de observación, y se crearán 10 nuevas salas de consulta en las diferentes plantas. Esto dará paso a una reordenación de los servicios actualmente existentes en el edificio y a la incorporación de nuevas zonas, como el módulo de atención a la mujer o la ampliación de la zona de extracciones.

La obra resuelve también el problema de dotación de baños adaptados para personas con movilidad reducida, tanto en la planta baja como en plantas alzadas y, además, permite mejorar las dependencias de trabajo y zona de descanso del personal del centro. Asimismo, la nueva construcción contará con la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta, por lo que se convertirá en un edificio con suficiencia energética.

Alrededor de 2 millones de inversión

Todavía no se conoce la inversión que se destinará a este proyecto, dado que aún está en fase de redacción de cuestiones técnicas. No obstante, se calcula que no bajará de los 2 millones de euros. Por el mismo motivo, no consta en los presupuestos de este año 2023. Sin embargo, la consejera Sira Repollés ha insistido en que «ya no hay marcha atrás, dado que el proyecto ya está redactado y se está finalizando el cálculo del presupuesto, pero estará contemplado en las partidas prioritarias del presupuesto de 2024″. Se espera que en ese mismo año se puedan no solo empezar sino también finalizar las obras, «lo cual sería muy beneficioso al coincidir con la puesta en marcha del nuevo Hospital de Alcañiz», ha señalado la consejera Repollés.

En el acto de presentación del proyecto, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha estado acompañada por la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, y el arquitecto de la Dirección de Obras redactor del proyecto, Ignacio Pascual Sanchez. Asimismo, no han faltado a la cita otros miembros de la corporación municipal y comarcal, ni los representantes de las principales asociaciones del municipio.