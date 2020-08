Unos 1500 alumnos y al rededor de 200 profesores impartirán clases de forma distinta a como lo hacían en años anteriores, especialmente por las medidas que deberán acatar para frenar la situación sanitaria. Para ello, se ha reunido Gabriel Luena, concejal de educación de Caspe, con los directores de los centros educativos de la localidad, así como con el AMPA, esta mañana. El principal punto a tratar ha sido el plan de contingencia que cada centro ha establecido, haciendo hincapié sobre todo en las entradas, salidas -que serán escalonadas, para que no haya aglomeraciones- y la forma en que se deberá actuar en caso de que alguien del centro resulte positivo en coronavirus o muestre síntomas.

En este último caso, cada colegio o instituto contará con una “sala covid”, para aislar a quien pueda mostrar síntomas y así aislarlo del resto de sus compañeros. A continuación el centro deberá avisar a la familia del alumno y a Salud Pública.

En la línea de la información que compartió DGA la pasada semana ha trabajado la concejalía de educación a la par de los colegios e institutos -públicos y privados- de Caspe para aplicar esas medidas a cada centro. “Uno de los puntos claves es informar e insistir a las familias en que si un alumno tiene síntomas o si su clase se ha puesto en cuarentena, que no salga de casa”, explica el concejal. Además, Luena indica que a la entrada y salida de las aulas, todos deberán desinfectarse las manos y recuerda que la mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años.

Otra de las indicaciones de las que informan desde la concejalía es la petición de no formar “corrillos” o grupos de personas a las entradas o salidas del centro, tanto por parte de los alumnos, como de quienes les acompañen. Luena pide paciencia a las familias, a pesar de ser un curso que no implica la vuelta a la misma rutina de años anteriores: “Estamos hablando de una situación excepcional sanitaria y tenemos que ser consecuentes de que lo que hagamos mal no solo repercutirá en nuestros hijos, sino en todos los demás”. De hecho, explica que muchos espacios van a cambiar y la rotación de los alumnos por estas estancias se reducirá. “Vamos a intentar que se puedan dar las clases de forma normal y a ser responsables para que no haya que cerrar ningún aula”, insiste el concejal.

La vuelta a las aulas será escalonada, empezando primero el día 7 los más pequeños y, por último, el día 16 los alumnos de quinto y sexto curso de primaria. Sin embargo, la vuelta al curso no significará la vuelta a las aulas en todos los centros educativos caspolinos, ya que en el IES Mar de Aragón los alumnos a partir de tercero de la ESO recibirán clases semipresenciales. Es decir, se harán turnos para que mientras unos trabajan desde las clases, otros puedan hacerlo desde sus casas de manera online, y viceversa.