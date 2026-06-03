CHA exige a DGA conocer los plazos e inversión para la ampliación del centro de salud de Caspe

Chunta Aragonesista reclamará en las Cortes de Aragón conocer los plazos, estado y la inversión prevista para el proyecto de ampliación del centro de Salud de Caspe. Los concejales en la corporación municipal caspolina, Rafael Lumbreras y Rafael Guardia, lo han anunciado este miércoles y han señalado que se trata de un proyecto "fundamental para garantizar una sanidad pública de calidad en Caspe y toda la comarca".

La portavoz autonómica del partido en la Comisión de Sanidad, Isabel Lasobras, ha trasladado la consulta a través de una batería de preguntas, que se han registrado para la siguiente sesión plenaria. La agrupación caspolina, además, ha recordado que el centro de salud de Caspe atiende a "miles de personas", dando cobertura tanto a la Ciudad del Compromiso como a Chiprana. "Necesitamos conocer el grado de compromiso real del Gobierno de Aragón con esta ampliación y disponer de un calendario claro para su desarrollo", han señalado los dos concejales.

La mejora de las instalaciones, han apuntado desde CHA, es una necesidad compartida por los profesionales y la ciudadanía. El ambulatorio se encuentra en la cabecera comarcal "y debe contar con unos recursos sanitarios dimensionados a las necesidades acutales y futuras de la población", han añadido.

Desde CHA recuerdan que la defensa de la sanidad pública constituye una prioridad política, especialmente en el medio rural y en las zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos. En este sentido, consideran imprescindible que el Gobierno de Aragón aporte información actualizada sobre un proyecto largamente demandado por la ciudadanía. "La sanidad pública es un servicio esencial para garantizar la igualdad

de oportunidades y la cohesión territorial. Por eso queremos saber en qué situación se encuentra una actuación tan importante para Caspe y su entorno", han coincidido Guardia y Lumbreras.