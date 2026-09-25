Actualizado 20:30

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

25 SEP 2026|

Actualizado 20:30

Chirlas en salsita de vino blanco y azafrán del Jiloca

RECETA. Sabor de la zona en un plato clásico

Chirlas en salsita de vino blanco y azafrán del Jiloca./ Manuel Barrau
Chirlas en salsita de vino blanco y azafrán del Jiloca./ Manuel Barrau

La COMARCA25 09 2026

Comentar

Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 500 g de chirlas
  • 2 dientes de ajo
  • 1 manojo de perejil fresco
  • Unas hebras de azafrán del Jiloca
  • 1 guindilla pequeña
  • 100 ml de vino blanco
  • 1 cucharadita de harina
  • Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
  • Sal

Preparación

  • Lavar las chirlas en abundante agua fría con sal durante una hora para eliminar la arena y escurrir.
  • En una cazuela con aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón, dorar los ajos picados finamente junto a la guindilla.
  • Añadir la cucharadita de harina y remover durante un minuto para cocinarla.
  • Incorporar el vino blanco con las hebras de azafrán del Jiloca disueltas y dejar evaporar el alcohol a fuego medio.
  • Agregar las chirlas y la mitad del perejil picado. Tapar la cazuela y mantener a fuego vivo hasta que se abran todas los moluscos.
  • Rectificar de sal, espolvorear el resto del perejil fresco picado y servir inmediatamente.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Berenjenas rellenas de setas gratinadas

RECETA. Un plato sencillo y delicioso

Comentar

Berenjenas rellenas de setas gratinadas

Solomillo de cerdo relleno de pesto con tomate concasse

RECETA. Plato diferente y sabroso

Comentar

Solomillo de cerdo relleno de pesto con tomate concasse

Tartar de sandía con stracciatella de burrata y oliva negra de Caspe

RECETA. Una ensalada fresquita para los días de calor

Comentar

Tartar de sandía con stracciatella de burrata y oliva negra de Caspe
Periódico del Bajo Aragón Histórico