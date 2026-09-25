Chirlas en salsita de vino blanco y azafrán del Jiloca

Ingredientes
- 500 g de chirlas
- 2 dientes de ajo
- 1 manojo de perejil fresco
- Unas hebras de azafrán del Jiloca
- 1 guindilla pequeña
- 100 ml de vino blanco
- 1 cucharadita de harina
- Aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
- Sal
Preparación
- Lavar las chirlas en abundante agua fría con sal durante una hora para eliminar la arena y escurrir.
- En una cazuela con aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón, dorar los ajos picados finamente junto a la guindilla.
- Añadir la cucharadita de harina y remover durante un minuto para cocinarla.
- Incorporar el vino blanco con las hebras de azafrán del Jiloca disueltas y dejar evaporar el alcohol a fuego medio.
- Agregar las chirlas y la mitad del perejil picado. Tapar la cazuela y mantener a fuego vivo hasta que se abran todas los moluscos.
- Rectificar de sal, espolvorear el resto del perejil fresco picado y servir inmediatamente.