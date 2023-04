Cientos de personas reciben la Semana Santa de Caspe en un gran acto de la Colegiata

¿Qué supone para usted este pregón?

¿Cuál será su papel en esos días?

¿Cómo cree que se va a vivir este año la Semana Santa?

Pero continúan otros conflictos a nivel internacional, ¿cómo se vive la Semana Santa teniendo en cuenta este contexto?

Con pleno conocimiento de ello. De hecho, sobre eso va a versar mi pregón. Yo soy doctor en Teología, con los jesuitas en la Universidad de Cataluña y he trabajado muchísimo a nivel diocesano como legado de Apostolado Seglar y delegado de Cofradías de Zaragoza. Pero, sobre todo, he sido director de Cáritas Zaragoza, presidente de Cáritas Alagón y he estado en Cáritas España por denominación de la confidencia Episcopal. Con todo ello, quiero decir que me han evangelizado para servir al pobre, al sufriente, al que lo necesite. Todo ello, unido a mi profesión, en la que trato con infartos o gente que sufre, que quieren suicidarse… Yo no soy muy sensible a eso, sino que me ha acercado más a Cristo y precisamente todo el pregón versará sobre dicho aspecto. Cuando nosotros vemos los pasos de Cristo, en realidad estamos viendo todos los sufrimientos que hoy en día viven nuestros contemporáneos. Esas personas que sujetan la cruz precisamente alivian todas esas penas y ayudan a quien más lo necesita. Así es como lo siento y creo yo.