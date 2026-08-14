Estas son las carreras que no puedes perderte en Calanda por sus fiestas de San Roque

Las celebraciones en honor a San Roque han comenzado este jueves en Calanda. Estas fiestas giran en torno a eventos deportivos, como los torneos de 24 horas o las carreras pedestres, que tienen un circuito abierto por tercer año consecutivo, y actos religiosos como las misas del fin de semana. Los asistentes podrán disfrutar de actividades tanto para niños como para adultos. Además, podrán asistir cómo público a todos los torneos deportivos en el Polideportivo del Cabezo. Estas fiestas pueden no contar con toros de fuego debido al peligro por incendios.

Torneos deportivos

Las carreras pedestres de este domingo son una de las actividades deportivas más variadas, dado que pueden participar niños desde los tres años en adelante. Hasta 2024, las vueltas se hacían dentro de la Plaza de Toros, pero este ya es el tercer año que abren el circuíto por las calles de alrededor gracias a la gran acogida de estas últimas ediciones. El objetivo es que los participantes disfruten de un recorrido menos monótono; además de fomentar el entusiasmo y la participación..

Los torneos deportivos de 24 horas protagonizan estos días de fiestas: «Los eventos deportivos son el centro de las fiestas. Sin ellos no serían lo mismo», afirma Alberto Herrero, alcalde de Calanda. Este año continúan celebrándose el de balontiro y fútbol sala. Además, regresa la carrera de resistencia y su vuelta solidaria.

Otros actos destacados

Otros eventos a los que acudir son las misas en honor a Nuestra Señora de la Asunción del sábado, con la llegada de la Virgen a continuación, y la misa baturra del domingo. Además, también habrá discomóvil y DJs este viernes por la noche en la zona del Polideportivo del Cabezo y el sábado por la noche en la Plaza de España.

La gran variedad de actividades atrae a cientos de visitantes: «Viene sobre todo gente de Madrid, Barcelona y Zaragoza; que tienen aquí su segunda residencia. Además, en los torneos hay participantes de pueblos de la comarca como Alcañiz o Castelserás, e incluso de Barcelona, como Reus».