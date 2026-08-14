Actualizado 14:33

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

14 AGO 2026|

Actualizado 14:33

Estas son las carreras que no puedes perderte en Calanda por sus fiestas de San Roque

Las patronales se completarán con un amplio programa de actos en los que no faltarán discomóviles, DJs y actividades para los más pequeños

Instante de una de las carreras pedestes del año pasado / C.O.
Instante de una de las carreras pedestes del año pasado / C.O.

Beatriz Lecha14 08 2026

Comentar

Calanda

ActualidadCultura y OcioDeporteFiestas patronales

Las celebraciones en honor a San Roque han comenzado este jueves en Calanda. Estas fiestas giran en torno a eventos deportivos, como los torneos de 24 horas o las carreras pedestres, que tienen un circuito abierto por tercer año consecutivo, y actos religiosos como las misas del fin de semana. Los asistentes podrán disfrutar de actividades tanto para niños como para adultos. Además, podrán asistir cómo público a todos los torneos deportivos en el Polideportivo del Cabezo. Estas fiestas pueden no contar con toros de fuego debido al peligro por incendios.

Torneos deportivos

Las carreras pedestres de este domingo son una de las actividades deportivas más variadas, dado que pueden participar niños desde los tres años en adelante. Hasta 2024, las vueltas se hacían dentro de la Plaza de Toros, pero este ya es el tercer año que abren el circuíto por las calles de alrededor gracias a la gran acogida de estas últimas ediciones. El objetivo es que los participantes disfruten de un recorrido menos monótono; además de fomentar el entusiasmo y la participación..

Los torneos deportivos de 24 horas protagonizan estos días de fiestas: «Los eventos deportivos son el centro de las fiestas. Sin ellos no serían lo mismo», afirma Alberto Herrero, alcalde de Calanda. Este año continúan celebrándose el de balontiro y fútbol sala. Además, regresa la carrera de resistencia y su vuelta solidaria.

Otros actos destacados

Otros eventos a los que acudir son las misas en honor a Nuestra Señora de la Asunción del sábado, con la llegada de la Virgen a continuación, y la misa baturra del domingo. Además, también habrá discomóvil y DJs este viernes por la noche en la zona del Polideportivo del Cabezo y el sábado por la noche en la Plaza de España.

La gran variedad de actividades atrae a cientos de visitantes: «Viene sobre todo gente de Madrid, Barcelona y Zaragoza; que tienen aquí su segunda residencia. Además, en los torneos hay participantes de pueblos de la comarca como Alcañiz o Castelserás, e incluso de Barcelona, como Reus».

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Bajo Aragón Histórico aspira a que el interés por el astroturismo crezca tras hacer historia con el eclipse

La Asociación Agrupación Astronómica en el Bajo Aragón y Gamma Astronomía de Caspe definen el fenómeno como un escaparate al mundo que beneficiará al territorio. Ya han sumado nuevos socios...

Comentar

El Bajo Aragón Histórico aspira a que el interés por el astroturismo crezca tras hacer historia con el eclipse

Pedida de mano en el eclipse: Dos minutos de oscuridad y un «sí, quiero» para toda la vida

Una pareja procedente de Estados Unidos protagoniza un momento muy especial durante la totalidad en la ermita de Santa Bárbara de Alcañiz

1

Pedida de mano en el eclipse: Dos minutos de oscuridad y un «sí, quiero» para toda la vida

Eva Defior, Premio Mirador del Bajo Aragón 2026 en Belmonte de San José

La directora del Grupo de Comunicación La COMARCA recibirá este viernes el galardón en reconocimiento a su «compromiso y apasionada defensa del periodismo local y de proximidad»

1

Eva Defior, Premio Mirador del Bajo Aragón 2026 en Belmonte de San José

Más de un año de preparación para conseguir una de las mejores imágenes del eclipse

El astrofotógrafo de Ariño, Juan Carlos Peguero, ha realizado una composición de las fases del fenómeno en el cielo de Alacón

Comentar

Más de un año de preparación para conseguir una de las mejores imágenes del eclipse

‘Teté’ vuelve a parar: El capitán del Andorra C.F. abandona temporalmente el fútbol por las secuelas de su lesión

José Cubero Alquézar deja el conjunto minero después de una larga recuperación de su rotura de ligamento cruzado y tras haber regresado a los terrenos de juego hace apenas unos...

Comentar

‘Teté’ vuelve a parar: El capitán del Andorra C.F. abandona temporalmente el fútbol por las secuelas de su lesión

El Gobierno de Aragón destaca la coordinación en un eclipse que reunió a más de 3.400 personas en Motorland

El Ejecutivo asegura que la planificación, la coordinación institucional y trabajo preventivo hicieron posible que la jornada transcurriera sin incidentes

Comentar

El Gobierno de Aragón destaca la coordinación en un eclipse que reunió a más de 3.400 personas en Motorland
Periódico del Bajo Aragón Histórico