El Tragamillas clasifica a sus dos equipos sub-18 para el Campeonato de España de cross

El Club Atletismo Tragamillas firmó una destacada actuación este domingo en el Campeonato de Aragón de Cross por Clubes, celebrado en Utebo, donde consiguió cuatro terceros puestos por equipos y dos billetes para el Campeonato de España, que se disputará el próximo 22 de noviembre en Atapuerca (Burgos). La expedición del Bajo Aragón, formada por 35 atletas, completó una jornada de buenos resultados frente a algunos de los principales clubes aragoneses, con protagonismo tanto en las categorías de formación como en las pruebas individuales.

Los principales éxitos llegaron de la mano de los equipos sub-18 masculino y femenino, que consiguieron su clasificación directa para la cita nacional tras finalizar ambos en tercera posición en sus respectivas categorías. Por su parte, los conjuntos sub-16 masculino y femenino también subieron al tercer escalón del podio autonómico y quedaron como reservas para el Campeonato de España.

De esta manera, el Tragamillas tendrá asegurada una doble representación en Atapuerca, donde competirá frente a algunos de los mejores clubes del panorama nacional, con la posibilidad de ampliar su participación si finalmente acceden los equipos que permanecen en reserva.

Cuatro podios en las categorías de formación

El equipo sub-18 femenino consiguió la tercera posición autonómica con 46 puntos, por detrás del Hinaco Monzón, vencedor con 18, y del Atletismo Zuera, segundo con 32. Las cuatro atletas que puntuaron para el conjunto alcañizano fueron Marina Ródenas Martín, octava en la clasificación general con un tiempo de 18:44.9; Daniela Alejos Lucio, novena con 18:51.2; Dunia Baka Pinardell, decimocuarta con 21:53.6; y Ainoa Calixtro, decimoquinta con 22:10.5.

También logró subir al podio el equipo sub-18 masculino, que terminó tercero con 39 puntos, por detrás del Alcampo Scorpio 71 (27) y el Zenit (32). Martín Puchol Martínez lideró la actuación bajoaragonesa con una quinta posición y un registro de 14:10.9, seguido de Jacobo Anento Gracia, octavo con 14:23.9; Javier Lizana Insa, undécimo con 14:35.3; y Raúl Bello Cera, decimoquinto con 14:47.1.

La participación del equipo masculino se completó con David Almudí Membrado, que terminó decimonoveno con 14:59.2, y Andrés Piquer Catalán, vigesimoprimero con 15:15.4.

En categoría sub-16 masculina, el Tragamillas volvió a conseguir un tercer puesto por equipos. Ian Ariño Rins fue el mejor clasificado del conjunto alcañizano, con una séptima posición y un tiempo de 11:04.7. Lucas Monclús Cantero terminó noveno (11:10.5) y Jorge Maza Cantero, décimo (11:20.1). También participaron Mario Peralta, decimoctavo con 11:50.6; Álvaro Jiménez, vigésimo con 12:09.4; y Sergio Gisbert, vigesimotercero en la clasificación general con 14:34.0.

El equipo sub-16 femenino completó el cuarto podio de la expedición. Telma Clemente López encabezó la actuación con una tercera posición individual y un tiempo de 12:15.2, mientras que Carla Louro Clavería finalizó séptima (13:47.4), Noa Ceperuelo García fue decimocuarta (14:12.3) y Sara Robres Antolí terminó decimoctava (14:37.4).

Telma Clemente y las veteranas también destacan

Más allá de los resultados colectivos, una de las actuaciones individuales más destacadas correspondió a Telma Clemente, que consiguió el bronce sub-16 femenino pese a competir como atleta de primer año en la categoría. La corredora del Tragamillas completó el recorrido en 12:15.2, a menos de diez segundos de la vencedora, Alodia Martínez Lizana, del Alcampo Scorpio 71, que marcó un tiempo de 12:05.3. La segunda posición fue para Noa Sancho Román, del Zenit, con 12:14.0, apenas un segundo por delante de la atleta bajoaragonesa.

También sobresalieron las representantes del club en la prueba máster femenina de mayores de 45 años. Laura Clavería Pelegrín se adjudicó la victoria con un registro de 12:52.6, mientras que la caspolina Carmen Cantero Catalán completó el doblete al finalizar segunda con 13:18.2. El tercer puesto correspondió a Susana Ochoa Linares, del Intec-Zoiti, con 14:35.2.

En la categoría masculina de mayores de 45 años, David Ariño Marco fue el mejor representante del Tragamillas al concluir décimo con 16:02.5. También participaron Manuel Alejos Monzón, vigesimoprimero con 17:03.6; Eduardo Puchol Beserán, vigesimocuarto con 17:10.4; y Mario Piquer Agud, vigesimoctavo con 17:35.2.

Por su parte, el equipo de relevos mixtos se quedó a las puertas del podio después de finalizar en cuarta posición con un tiempo de 15:04.9. El triunfo correspondió al Alcampo Scorpio 71 (12:44.9), seguido del Hinaco Monzón (12:47.8) y el Atletismo Zuera (13:32.5).

La cantera alcañizana también dejó buenas actuaciones en otras categorías. Mateo Garcés Leonardo consiguió la cuarta posición sub-14 masculina, con un tiempo de 8:04.0, mientras que Lucas Anento Gracia fue décimo (10:01.2). En sub-10 masculino, Diego Garcés Leonardo terminó séptimo con un registro de 3:00.6.

La Estanca, próxima parada antes del Campeonato de España

Tras los resultados obtenidos en Utebo, el Tragamillas afronta ahora dos nuevas citas importantes en su calendario. La primera llegará este próximo fin de semana con la celebración del VII Cross de Alcañiz, que tendrá lugar en el entorno de La Estanca y que acogerá el Campeonato Provincial Escolar y una prueba puntuable para la Copa Aragón.

Posteriormente, el 22 de noviembre, los equipos sub-18 masculino y femenino viajarán hasta Atapuerca para participar en el Campeonato de España de Cross por Clubes, una de las grandes citas del calendario nacional de campo a través.