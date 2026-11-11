Gravafayonera, Corraliza y Gravel Tour Maestrazgo llevan el cicloturismo del territorio a Zaragoza

El cicloturismo del Bajo Aragón Histórico tuvo un protagonismo destacado este pasado fin de semana en Zaragoza. La Gravafayonera de Fayón, La Corraliza y el Pedaleando Gravel Tour Maestrazgo fueron tres de los proyectos que participaron en la segunda edición de la Feria del Cicloturismo Pedal Spain, celebrada del 6 al 8 de noviembre en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Las tres iniciativas compartieron escenario durante una jornada dedicada al gravel, una modalidad ciclista que combina carreteras y caminos sin asfaltar, y que se está consolidando como una herramienta para promocionar el patrimonio natural, cultural e histórico de los territorios rurales.

Los representantes de los tres proyectos participaron el sábado por la tarde en el espacio 'Gravel Sprint', una sesión de presentaciones en formato Pecha Kucha en la que también estuvieron presentes Cadencia Zero y Destino 41. Cada iniciativa dispuso de un tiempo limitado para explicar sus principales atractivos y mostrar las posibilidades que ofrece el cicloturismo como motor de desarrollo económico y turístico.

La cita reunió durante tres jornadas a empresas, profesionales, destinos turísticos y aficionados a la bicicleta, con un programa que incluyó charlas, talleres, presentaciones, rutas ciclistas y actividades familiares. En esta segunda edición, la feria estrenó ubicación en el Auditorio de Zaragoza, con más de 2.000 metros cuadrados de espacio expositivo.

Fayón busca convertir sus rutas en nuevas oportunidades turísticas

La participación de Fayón fue una de las más completas de la feria. El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios y Emprendedores del municipio estuvieron presentes durante las tres jornadas con un espacio propio desde el que promocionaron 'Caminos de Historia Viva' y la Gravafayonera, el evento de gravel que permite descubrir el entorno del municipio a través de la bicicleta.

El viernes, el técnico de Promoción Económica del Ayuntamiento, Rubén Cabistany, participó en la mesa redonda inaugural 'Zaragoza Provincia, destino infinito. Cicloturismo que construye territorio', ante unas 80 personas. Durante su intervención explicó cómo la historia de Fayón, marcada por la Batalla del Ebro y la inundación del antiguo núcleo urbano por el embalse de Ribarroja en 1967, constituye uno de los principales elementos diferenciadores de su oferta turística.

El sábado, el municipio protagonizó una charla sobre 'Caminos de Historia Viva', que reunió a 30 asistentes, mientras que por la tarde Manuel Juárez, cofundador de la Gravafayonera, presentó el evento ante otras 56 personas durante la sesión 'Gravel Sprint'. La presencia en Zaragoza también permitió establecer contactos comerciales. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el espacio promocional recibió alrededor de 135 visitantes, repartió 95 bolsas con información turística y mantuvo reuniones con 15 empresas y touroperadores especializados en cicloturismo.

“Pedal Spain nos ha permitido mostrar que Fayón no ofrece solo kilómetros, sino caminos con una historia que no se puede reproducir en otro lugar. Ahora el reto es convertir estos contactos en visitantes que pedaleen, duerman y consuman en el pueblo”, destacó el alcalde, Roberto Cabistany.

El objetivo municipal pasa ahora por transformar estos encuentros en paquetes turísticos adaptados a las necesidades de los operadores. También se contempla mejorar los servicios para los ciclistas, con aparcamientos para bicicletas, puntos de carga eléctrica, kits de reparación y puntos de agua en las rutas.

La oferta de 'Caminos de Historia Viva', puesta en marcha en 2020 mediante la colaboración público-privada, comprende diez itinerarios de cicloturismo y senderismo que parten del Parque Familiar de Fayón y conectan con el Camino Natural del Ebro (GR 99) y el Camino Natural Matarraña-Algars (GR 261).

El Maestrazgo presenta su nueva apuesta por el gravel

La Comarca del Maestrazgo también aprovechó la feria para presentar Pedaleando Gravel Tour Maestrazgo, un recorrido de 360 kilómetros y más de 5.500 metros de desnivel positivo que combina aventura, patrimonio y naturaleza. La iniciativa forma parte de la nueva marca turística 'Pedaleando por el Maestrazgo', desarrollada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), cuyos trabajos acaban de finalizar.

La presentación corrió a cargo de Cristina Mayer, representante de la Comarca del Maestrazgo, quien explicó las características de una propuesta de dificultad media-alta, concebida para realizarse por etapas y especialmente orientada a los aficionados al gravel y al bikepacking. El itinerario combina 150 kilómetros de pistas de tierra y 210 de asfalto, principalmente por carreteras secundarias, y permite recorrer algunos de los paisajes más representativos del territorio.

Cristina Mayer durante su presentación en el PedalSpain 2026 / Maestrazgo Turismo

El trazado conecta localidades como Castellote, Molinos, Cantavieja, Mirambel, Fortanete y Miravete de la Sierra, atravesando barrancos, zonas montañosas, bosques y caminos tradicionales. También permite descubrir conjuntos históricos, antiguas vías de comunicación y enclaves como el Camino de los Pilones o el entorno de The Silent Route. Además, incorpora el Loop Maestrazgo de Montañas Vacías, una iniciativa de referencia dentro del cicloturismo de aventura.

Una de las principales características del proyecto es su flexibilidad. El recorrido puede completarse en ambos sentidos y dispone de conexiones interiores para diseñar variantes más cortas. Los ciclistas pueden consultar las características técnicas de cada etapa, los desniveles y los tipos de firme, además de descargar los archivos GPS desde la página web turística de la comarca.

La oferta se completa con infraestructuras específicas, entre ellas seis estaciones de reparación de bicicletas instaladas en diferentes municipios, como Cantavieja, Fortanete y Villarluengo. El objetivo es facilitar los viajes de varios días y favorecer que los visitantes utilicen los alojamientos, restaurantes y comercios de los pueblos. La nueva marca 'Pedaleando por el Maestrazgo' agrupa también las rutas de bicicleta de montaña, ahora señalizadas como senderos turísticos, y una selección de 21 puertos de montaña disponibles en la web, tres de ellos señalizados sobre el terreno.

A diferencia de Fayón, la Comarca del Maestrazgo no contó con un stand propio, aunque sus proyectos estuvieron representados en el espacio de la Diputación Provincial de Teruel. Su participación en la sesión 'Gravel Sprint' permitió dar a conocer una propuesta que busca consolidar el territorio como destino cicloturista y generar nuevas oportunidades económicas en sus pequeños municipios.

La Corraliza reivindica el paisaje y el patrimonio minero

La tercera iniciativa vinculada al territorio fue La Corraliza, que también participó en el espacio 'Gravel Sprint' y contó con presencia en la zona expositiva 'Very Gravel'. El proyecto dispuso de un panel de dos metros de altura por uno de anchura con el mapa del recorrido y la información básica de la ruta. Además, su impulsor, Carlos Gómez, subió al escenario para presentar sus principales atractivos.

Durante su intervención, el responsable de La Corraliza puso el acento en el trazado, los paisajes, el patrimonio minero y cultural y los aspectos prácticos que deben conocer los ciclistas interesados en recorrer la ruta.

Tras la feria, el impulsor destacó en sus redes sociales las similitudes entre los proyectos participantes, especialmente su vinculación con el territorio y su voluntad de contribuir al desarrollo rural a través de una actividad turística sostenible. "Hay un hilo conductor que nos une: el amor por un territorio, las ganas de compartirlo y de ayudar a que se desarrolle mediante una de las formas de turismo más sostenibles, el cicloturismo", señaló.

El cicloturismo como herramienta de desarrollo rural

La participación de las tres iniciativas se enmarcó en una programación que dedicó buena parte de la tarde del sábado a analizar las oportunidades del gravel para los territorios rurales. Antes de las presentaciones, la feria acogió la mesa redonda 'Revitalizar pedaleando', centrada en la creación de rutas e infraestructuras cicloturistas y en su capacidad para generar actividad económica. En ella participaron representantes de la Comarca Campo de Belchite, la Asociación de Empresarios Turísticos de la Sierra de Albarracín y Pedal Spain.

Más allá de la promoción de recorridos deportivos, las propuestas de Fayón, La Corraliza y el Maestrazgo comparten la intención de convertir el paisaje, los caminos tradicionales y el patrimonio local en atractivos capaces de atraer a nuevos visitantes. La feria, que contó con el patrocinio y la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza, concluyó el domingo con la mirada puesta en su edición de 2027. Para los proyectos del territorio, el siguiente desafío será aprovechar la visibilidad conseguida en Zaragoza para consolidar una oferta cicloturista que también genere oportunidades para los alojamientos, la hostelería y los servicios de los municipios rurales.