El ‘Clean Xperience 2022’ trae a Caspe el Trial del más alto nivel

La Ciudad del Compromiso se convertirá del próximo viernes 7 de octubre al domingo 9 en capital internacional del BikeTrial. La empresa Clean Trials, fundada y dirigida por el caspolino Abel Mustieles -4 veces campeón del mundo en Trial 20»-, ha organizado el Clean Xperience 2022.

Este evento reunirá a algunos de los mejores especialistas de la disciplina en todo el mundo. En un mismo fin de semana se aunarán diferentes puntos de ocio en el paddock y una carpa que contará con cerca de 200 metros cuadrados. Más allá de la competición deportiva (Clean Experience Trophy), habrá exhibiciones de bike trial; se presentarán los nuevos productos de la marca de cara a la próxima temporada y se podrá disfrutar de comidas y de música en directo con DJs. Tendrá lugar en el Bikepark Xperience, ubicado en un entorno natural único junto al río Ebro y al barrio de Pescadores de Caspe.

Según explica el propio Abel Mustieles, el Clean Xperience 2022 es algo que va más allá de una competición al uso. «Ofrecemos todo tipo de servicios para todos los públicos. Incluso habrá clases de Trial para los más pequeños», detalló.

El centro del evento será el Clean Xperience Trophy, la competición deportiva que contará con los mejores especialistas de la disciplina del Trial. «Aunque no hablamos de una Copa de España veremos un nivel deportivo bastante similar. Vienen los mejores participantes e incluso algunos competidores de lugares como Finlandia», subrayó Mustieles. Participarán todas las categorías, incluida la élite, que tendrá una sesión clasificatoria por la mañana y que tendrá su final en la tarde del sábado a 16.30 con los seis mejores del día. «La final élite se disputará en el Bikepark que hemos montado para la ocasión. Para el resto de la competición se utilizarán zonas naturales míticas de Caspe», concretó el organizador.

El origen de esta iniciativa no es otro que el cumplir con la ilusión que tenía Abel por acercar su deporte a la gente de su comarca. Hace cuatro años se realizó un evento similar para dar a conocer los productos de Clean Trials pero en esta ocasión se ha ido más allá. «Es el segundo evento que realizamos de este tipo. Damos un salto de nivel y traemos a Caspe a los mejores del mundo. Cuando competía no podía permitirme la logística y el tiempo que lleva el organizar un evento de tales características. Me hacía ilusión el mostrar a mi gente lo que he estado haciendo durante tantos años. El Trial forma y ha formado siempre de mi vida», expuso Abel Mustieles.

Cabe destacar que la localización del evento será en el Cabo de Vaca, un lugar muy reconocible para los caspolinos, al lado del río Ebro, junto al barrio de Pescadores. «Es un lugar muy familiar para los que somos de aquí y que también quedará muy bien señalizado para cualquiera que venga de fuera», aseguró Abel.

Una década con Clean Trials

Abel Mustieles creó Clean Trials junto a su padre hace casi una década, en 2013. Por aquel entonces el prodigioso deportista caspolino acababa de proclamarse campeón del mundo de Trial 20’’ por primera vez. De Clean hizo su marca, también en competición, y volvió a colgarse el oro mundialista en 2015, 2016 y 2017. Fue a partir de ese 2017, con Clean Trials en auge, cuando tuvo que tomar una decisión. O seguir entrenando y compitiendo a pleno rendimiento para mantener el nivel y seguir conquistando títulos o dedicarse plenamente a la empresa.

Con 4 mundiales en el bolsillo, decidió centrarse en su presente y futuro como empresario. «Se juntó todo y la situación me llevó a evolucionar y centrarme más en Clean Trials. Entrenar y competir ha sido mi vida, pero crear una empresa en torno a tu deporte y hacerla crecer está siendo también algo precioso. Cada vez cojo menos la bici pero estoy seguro de que volveré a entrenar aunque ya sin ningún tipo de ambición competitiva», avanza.