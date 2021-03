La Comarca del Bajo Aragón-Caspe aumenta su presupuesto en 2021 hasta los 2,3 millones de euros

La Comarca del Bajo Aragón-Caspe aprobó este martes durante su pleno del mes de marzo su presupuesto definitivo de 2021, que es de 2 millones de euros. Concretamente, la institución comarcal contará con 2.380.000 euros, unos 60.000 más que el año anterior.

El objetivo del nuevo presupuesto es destinar distintas iniciativas a conseguir «salir de la crisis sanitaria”. Así lo cuenta el presidente del Bajo Aragón-Caspe, Joaquín Llop: «Estas cuentas son muy importantes para seguir desarrollando todos los proyectos en nuestro territorio».

Como en años anteriores, algunas de las partidas más importantes irán destinadas al área de Servicios Sociales, que contará con una mayor dotación que el año anterior con el objetivo de mejorar servicios para los vecinos más vulnerables. Sumarán unos 30.000 euros. Entre los proyecctos de este área en concreto destaca el Plan de Convivencia y de Exclusión y las partidas destinadas a atender a los trabajadores con menos recursos que llegan con la campaña frutícola.



Por otro lado, hay partidas dedicadas a actividades culturales (24.000), y varias ayudas como las subvenciones para autónomos y pequeñas empresas con motivo del covid (28.000), ayudas de urgencia (68.000), y subvenciones para asociaciones también por la pandemia (9.000).

Se destinarán 17.000 euros a la atención a la infancia y se invertirán otros 16.000 en un convenio con la Fundación Atención Temprana para ayudar a niños de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo. También se han aprobado varios convenios colaborativos con clubes y asociaciones deportivas de toda la zona, que suman alrededor de 13.000 euros.

PP y Cs a favor, abstención de CHA y PSOE en contra

Los partidos gobernantes, Partido Popular y Ciudadanos, votaron a favor de este presupuesto mientras que Chunta Aragonesista se abstuvo y los socialistas votaron en contra. El motivo que han dado los de CHA para la abstención fue «la falta de tiempo para estudiar las cuentas de una manera efectiva, además de que no se nos dio oportunidad de presentar enmiendas por este mismo motivo».

Según cuenta su portavoz, Rafael Lumbreras, «entregaron el borrador tan solo 5 días antes del pleno, lo que no nos ha parecido nada bien, además, creemos que es un presupuesto ‘enrevesado y enmarañado’, no se entiende bien». Además, cree que muchas partidas no están concretadas y «no se sabe bien a donde irán destinadas». También critica la ‘nula’ participación que han tenido los partidos de la oposición en elaborarla.

Por su parte, el PSOE comparte la opinión de que no hubo tiempo para revisar las cuentas con 5 días de antelación, y defiende su rechazo alegando que se trata de un «presupuesto oscuro y opaco difícil de comprender», así lo explica el consejero socialista José Manuel Jariod. «Vemos que hay una parte proporcional muy pequeña para inversiones y un gran volumen de cuentas destinadas para aspectos que no quedan muy claros».