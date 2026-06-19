La Comarca del Bajo Martín renueva la furgoneta de transporte social adaptado

La Comarca del Bajo Martín cuenta con un nuevo vehículo de transporte social adaptado. Es una furgoneta espaciosa, con nueve plazas y con capacidad también para el traslado de sillas de ruedas. Se emplea principalmente en la ruta diaria por los nueve pueblos para recoger y dejar en casa a los usuarios del Centro de Día Comarcal Val de Zafán ubicado en La Puebla de Híjar. También realizará traslados puntuales a otros servicios.

Esta nueva furgoneta ha supuesto una inversión de 47.600 euros de los que se ha hecho cargo la Comarca, que ha contado con una ayuda de 15.000 euros de Adibama.

«Esto nos da tranquilidad porque la furgoneta que presta servicio desde hace años presentaba problemas con frecuencia, mucho tiempo de taller y eso nos obligaba a tener que alquilar y no es fácil en transporte adaptado y menos de un día para otro», valoró el presidente comarcal, Alfonso Pérez, en la presentación tras su recepción en la Comarca hace una semana para comenzar a dar servicio.