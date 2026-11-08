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08 NOV 2026|

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FotoAlcañiz cierra una edición de gran éxito con 80 participantes llegados de toda España

La capital del Bajo Aragón se ha convertido en punto de encuentro este fin de semana para los amantes de la fotografía y la naturaleza. Con cinco ponencias y tres talleres prácticos, la cita cierra una edición de récord

Fernando Ortega durante su ponencia este sábado en el Palacio Ardid./ G. Romero
Fernando Ortega durante su ponencia este sábado en el Palacio Ardid./ G. Romero

Gema Romero08 11 2026

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Alcañiz

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El VI Congreso de Fotografía Foto Alcañiz 2026 ha reunido durante todo el fin de semana a cerca de 80 participantes llegados de diferentes puntos de España. Esta edición, que se ha centrado en la fotografía de la naturaleza y el medioambiente, ha concluido con un balance positivo por parte de la organización. «Hay que destacar la calidad de las ponencias y los talleres, la satisfacción del público y el intercambio de experiencias entre aficionados y profesionales», detalla Michael Romano uno de los promotores de la cita.

La cita ha desarrollado sus actividades con normalidad y una buena acogida entre los asistentes, que han valorado especialmente los contenidos formativos y la posibilidad de compartir conocimientos con otros fotógrafos. Esta sexta edición da continuidad a un congreso que ha ido creciendo año tras año y que busca consolidar a Alcañiz como un referente nacional en este ámbito.

Cinco ponencias especializadas

Desde este sábado, el Palacio Ardid ha acogido una programación de cinco ponencias desarrolladas entre las 9.00 y las 15.30, con propuestas centradas en la fotografía de fauna salvaje, la composición, las nuevas tecnologías, la creatividad y la captura de imágenes en movimiento.

La jornada comenzó con Guillermo Arteaga, que abordó el seguimiento durante años de una pareja de águilas reales de la sierra de Gredos. Para ello, mostró todo el trabajo que hay detrás de cada imagen, desde la observación, la paciencia y la preparación, hasta el conocimiento del comportamiento animal que existe detrás de las imágenes de naturaleza.

A continuación, Gabriel Brau Gelabert profundizó en el papel de la iluminación con La luz en la composición fotográfica. La sesión ha planteado la necesidad de comprender las propiedades de la luz más allá de los aspectos técnicos de medición y exposición, para convertirla en un elemento protagonista de la imagen.

También hubo tiempo para la aplicación de las nuevas tecnologías a este tipo de imágenes. Para ello, Fernando Ortega abordó la evolución del programa de edición de imágenes Lightroom hacia un sistema de trabajo híbrido que combina la organización de archivos mediante Lightroom Classic, el almacenamiento y trabajo en la nube y el uso de máscaras basadas en inteligencia artificial para optimizar el revelado fotográfico.

Luis Freire centró su intervención en la relación entre el diseño y la fotografía y en las posibilidades de construir narraciones visuales mediante distintos formatos. Para finalizar las ponencias, Jaime Ollero abordó en su charla la fotografía aeronáutica. El fotógrafo explicó técnicas relacionadas con la velocidad de obturación, el seguimiento, el enfoque, las ráfagas y la composición para transmitir la velocidad y la potencia de los aviones en vuelo. También trató los retos de fotografiar aeronaves de hélice, combinando la nitidez del aparato con la sensación de movimiento de sus elementos mecánicos.

Puesta en práctica de lo aprendido

A esta programación de charlas, se le han unido tres talleres prácticos en los que los asistentes han podido poner en práctica los consejos impartidos por los ponentes. El primero tuvo lugar el viernes por la tarde en La Estanca con Guillermo Arteaga; el sábado Fernando Ortega puso en práctica lo aprendido sobre Lightroom Cloud y máscaras IA en acción. Esta mañana, el Palacio Ardid ha acogido el último de los talleres con Gabriel Brau.

«La variedad de propuestas, junto con los talleres y las oportunidades de convivencia entre participantes, ha marcado una edición que ha permitido compartir experiencias, ampliar conocimientos y estrechar vínculos entre profesionales y aficionados a la fotografía llegados de diferentes lugares de España», asegura Mario Rubio, uno de los organizadores del evento.

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