El Hogar de Personas Mayores de Alcañiz lleva cuatro meses con la cafetería cerrada

El Hogar de Personas Mayores 'El Cuartelillo' de Alcañiz lleva ya cuatro meses con el bar cerrado. Los últimos gestores terminaron su contrato en el mes de junio y decidieron no renovarlo. Desde entonces, no han encontrado ningún gestor que quiera hacerse cargo de las instalaciones del centro y realizan un nuevo llamamiento para encontrar alguien interesado en la gestión.

El cierre del bar en mitad del verano obligó a tomar medidas de urgencia y que todavía continúan. Con temperaturas elevadas, disponer de una bebida fresca es una necesidad básica para los usuarios que acudían a diario a socializar o participar en las actividades del centro. Por ello, la gente de la asociación ‘El Cuartelillo’ sigue comprando bebidas para "que quienes vienen hasta aquí tengan un refrigerio", ha señalado Ramos, aclarando que estos productos se están distribuyendo a un precio muy asequible.

Desde el centro aseguran que se ha mantenido contacto con algunas personas interesadas en asumir el servicio, pero que por el momento ninguna de ellas ha mostrado conformidad final. La dirección también reconoce que están buscando otras alternativas para ofrecer el servicio de comidas.

Dos llamamientos frustrados

En el mes de julio recibieron la llamada de seis personas interesadas en la gestión. Sin embargo, a la hora de presentar la documentación necesaria ninguna lo hizo. Por ello, hubo un segundo llamamiento en el mes de septiembre donde "una persona parecía bastante interesada", asegura Ramos. Aunque finalmente, la propuesta tampoco tuvo mayor recorrido.