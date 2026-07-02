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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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02 JUL 2026|

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Comienzan las obras de la calle Gumá de Caspe, que se extenderán hasta septiembre

Se trata de una de las arterias de la localidad y supondrá una inversión de más de 452.000 euros, financiada entre el Ayuntamiento y la DPZ. La actuación renovará pavimentos, redes de saneamiento y abastecimiento, y dejará la vía de un único sentido para el tráfico

Intersección de la calle Gumá con Esquinas./ S.F.
Intersección de la calle Gumá con Esquinas./ S.F.

Sofía Fondevilla02 07 2026

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Caspe

ActualidadInfraestructuras

Las obras de la calle Gumá han comenzado este miércoles con el levantamiento del pavimento del primer tramo de la vía entre la entrada por la plaza Aragón y la intersección con la calle Esquinas. El tráfico ha sido desviado por la calle Obispo García para acceder al centro y, por el momento, se mantiene el paso a viandantes por las aceras. En el caso de la Casa de Cultura, la entrada se debe realizar por la parte trasera en lugar de por la principal, que permanece cerrada temporalmente.

La actuación cuenta con una inversión de 452.806,35 euros, financiados en parte con una subvención del Plan Pimed de la Diputación de Zaragoza de 415.973 euros; y con fondos propios del Ayuntamiento para costear el resto. El objetivo es renovar las redes de saneamiento y abastecimiento de agua, además de sustituir el pavimento y reorganizar las aceras, el aparcamiento y el arbolado para mejorar la circulación de vehículos y transeúntes. Asimismo, la vía se dejará de un único sentido para los vehículos y servirá para acceder al centro.

Las obras tienen un plazo de ejecución de tres meses, por lo que está previsto que finalicen a lo largo del mes de septiembre. Desde el Consistorio han adelantado que al coincidir con las fiestas patronales de agosto, el equipo de gobierno espera que las aceras estén hormigonadas para entonces. De esta forma, los vecinos y visitantes podrán moverse por el centro con mayor facilidad.

Cabe recordar que esta obra forma parte del acuerdo entre Partido Popular y Somos Caspe para que estos últimos apoyaran los presupuestos de 2026. A cambio de su voto, entre otras condiciones, solicitaron incorporar cambios a este proyecto como el cambio en la distribución del arbolado para optimizar el aparcamiento.

Las obras terminarán a lo largo de septiembre./ S.F.
Las obras terminarán a lo largo de septiembre./ S.F.

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