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02 NOV 2026|

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Terminan las obras de la calle Gumá de Caspe y reabre al tráfico tras casi cuatro meses cortada

Los vecinos detectaron combas de agua en las aceras, que fueron reparadas antes de la finalización de la renovación de la vía, que ha implicado una inversión de 452.806,35 euros, financiados en parte con una subvención del Plan Pimed de la DPZ

La vía ha dejado de ser de doble sentido para permitir solo la entrada al centro./ S.F.
La vía ha dejado de ser de doble sentido para permitir solo la entrada al centro./ S.F.

Sofía Fondevilla02 11 2026

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Caspe

ActualidadInfraestructuras

Las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Gumá, así como de redistribución de los espacios de la vía ya han finalizado y se ha abierto el paso al tráfico. La calle ha dejado de ser de doble sentido, para ser de dirección única, con el objetivo de ensanchar las aceras y mejorar la circulación de los viandantes. El Ayuntamiento ha invertido 452.806,35 euros, financiados en parte con una subvención del Plan Pimed de la Diputación de Zaragoza de 415.973 euros; y con fondos propios el monto restante.

Las obras se han extendido durante un periodo de cuatro meses, que comenzaba a principios de julio. Las lluvias de octubre revelaron antes de terminar los trabajos un problema en las aceras, donde se crearon combas de agua. Varios vecinos trasladaron su malestar al Ayuntamiento, que contactó enseguida con la empresa adjudicataria -Construcciones Camon Gallego-. "Lo hemos resuelto antes de terminar la actuación completa", ha asegurado su gerente, Diego Camon.

Entre los cambios más destacados del proyecto, se encuentra la disposición de las plazas de aparcamiento de la zona azul, que dejan de ser en batería para disponerse en fila. También se ha modificado la disposición del arbolado, que ha pasado a estar solo en una de las aceras de la calle para optimizar el espacio de aparcamiento, en el otro.

La sustitución y mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento ha servido, por otra parte, para poner solución a las filtraciones y humedades que sufrían algunos edificios de la calle por algunas fugas. En cuanto al cambio en el sentido de circulación, cabe recordar que cerca de un centenar de negocios expresaron su oposición a dicha modificación, así como la oposición -PSOE, Somos Caspe, CHA y Vox- con una moción presentada por los socialista en pleno. Queremos que se continúe haciendo la entrada y salida por la avenida principal porque necesitamos que haya rotación de vehículos. Si la salida resulta incómoda, creemos que mucha gente dejará de entrar al centro para comprar", explicaban al inicio de las obras.

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