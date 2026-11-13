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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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13 NOV 2026|

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El Congreso de Educación y Diversidad alcanza los 300 inscritos y reúne 104 comunicaciones en Teruel

La cita se celebrará los días 20 y 21 de noviembre y combinará ponencias, talleres y actividades científicas para niños y niñas. La asistencia presencial es gratuita, previa inscripción y sujeta al aforo disponible

De izquierda a derecha: Alberto Quílez (director del Congreso y la Cátedra), Eva Fortea Báguena (directora general de Familia, Infancia y Natalidad del Gobierno de Aragón), Ángela Alcalá-Arellano (vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza), Librada María Carrera (subdirectora general de Centros, Inspección y Programas del Gobierno de España), Fernando Beltrán (delegado del Gobierno de Aragón), David Gutiérrez (director general de Caja Rural de Teruel), María del Carmen Muñoz (concejal de Educación del Ayuntamiento de Teruel) y Alejandro Quintas (director del Congreso y la Cátedra)./ Caja Rural de Teruel
De izquierda a derecha: Alberto Quílez (director del Congreso y la Cátedra), Eva Fortea Báguena (directora general de Familia, Infancia y Natalidad del Gobierno de Aragón), Ángela Alcalá-Arellano (vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza), Librada María Carrera (subdirectora general de Centros, Inspección y Programas del Gobierno de España), Fernando Beltrán (delegado del Gobierno de Aragón), David Gutiérrez (director general de Caja Rural de Teruel), María del Carmen Muñoz (concejal de Educación del Ayuntamiento de Teruel) y Alejandro Quintas (director del Congreso y la Cátedra)./ Caja Rural de Teruel

La COMARCA13 11 2026

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EducaciónSociedad

El III Congreso Internacional de Educación y Diversidad suma 300 personas inscritas y 104 comunicaciones científicas distintas, según el registro actualizado de la organización. El encuentro se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel de la Universidad de Zaragoza y acercará la investigación educativa a docentes, estudiantes, profesionales de la orientación y familias.

El programa abordará la inclusión, la salud mental, la diversidad afectivo-sexual, el aprendizaje y la inteligencia artificial aplicada a la educación. Participarán ponentes como Alejandra Cortés Pascual, Rubén Somalo, Javier Ibáñez, Jon Andoni Duñabeitia, David Martínez, Carlos Javier González Serrano, Coral Elizondo y Aitor Zenarrutzabeitía. Sus intervenciones ofrecerán perspectivas complementarias sobre las decisiones educativas, el bienestar y las oportunidades de aprendizaje.

La propuesta práctica incluye talleres de innovación social, soft skills y neuroeducación. Una mesa redonda coordinada por la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad de la Universidad de Zaragoza abordará la transición de la escuela al mundo laboral, con atención a la autonomía y las oportunidades de inclusión.

La programación científica prevista distribuye las comunicaciones en 77 exposiciones presenciales y 27 online. Los trabajos tratan cuestiones como las altas capacidades, la accesibilidad, la formación del profesorado, la escuela rural y el bienestar emocional. Estas sesiones permitirán compartir investigaciones y experiencias de aula de instituciones españolas y extranjeras.

Como parte de su apertura a las familias, el congreso incorporará actividades gratuitas para niños y niñas relacionadas con la robótica, la ciencia y la observación astronómica. La información sobre su inscripción se difundirá a través de los canales del encuentro.

El congreso está impulsado por la Cátedra Caja Rural de Teruel–Fundación Térvalis de la Universidad de Zaragoza, dirigida por Alberto Quílez Robres. La iniciativa busca favorecer el intercambio entre la universidad y los centros educativos y acercar a la sociedad prácticas que ayuden a responder a la diversidad del alumnado.

La inscripción de asistencia permanece abierta hasta el 15 de noviembre, salvo que se complete antes el aforo. El programa y el acceso a las inscripciones están disponibles en www.cied26.es.

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