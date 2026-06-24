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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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24 JUN 2026|

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Un incendio originado en el vertedero de la Agrupación Nº7 entre Caspe y Alcañiz calcina 56 hectáreas

VÍDEO. En el lugar del suceso trabajan cuatro helicópteros, siete brigadas terrestres, cuatro autobombas, un helicóptero de coordinación, dos helicópteros del BRIF de Daroca y dos aviones anfibios

Gema Romero24 06 2026

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AlcañizIncendios

ActualidadSucesosLa COMARCA TV

Un incendio se ha declarado este miércoles en torno a las 16.45 dentro del vertedero de la Agrupación Nº7 en la carretera entre Caspe y Alcañiz. Sin embargo el fuego ha conseguido salir del recinto ha afectado a la zona boscosa adyacente. Según fuentes del Gobierno de Aragón, en un primer momento las llamas podrían haber calcinado una 56 hectáreas.

En estos momentos, trabajan en el lugar del suceso cuatro helicópteros, siete brigadas terrestres, cuatro autobombas, un helicóptero de coordinación y se ha activado el Puesto de Mando Avanzado del Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón. Además, se han desplazado hasta el lugar dos helicópteros de la Brigada de Incendios Forestales de Daroca y dos aviones anfibios.

Por el momento, se desconoce el origen del fuego. En zona se han visto también tractores particulares intentando labrar los campos para frenar el avance de las llamas.

Un tractor hace un cortafuegos para evitar el avance de las llamas./ Cedida

Alerta roja por incendios

Este miércoles continúa activa la alerta roja por incendios en prácticamente todo Aragón. Ante esta situación desde DGA advierten de la prohibición de determinadas actividades que podrían ser el detonante de un incendio. Las principales son: encender fuego en espacios abiertos, en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello).

También quedan suspendidas las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, y en los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

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