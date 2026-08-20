Correos ofrece el pago de tasas, tributos y recibos a través de 15 oficinas y 57 rurales en Teruel

Las 15 oficinas de Correos en la provincia de Teruel ofrecen el servicio de Correos Pay, que permite el pago de tasas, tributos y recibos con la máxima seguridad y garantía. Este servicio facilita la gestión de la recaudación tributaria local o, en su caso, el pago de recibos de empresas de suministro eléctrico, abastecimiento de agua o telefonía de diversas entidades públicas y privadas que tienen acuerdo con Correos.

Con este servicio, que se presta a través del giro postal electrónico, los ciudadanos pueden ordenar pagos para abonar una tasa o impuesto. Se trata de un procedimiento que se realiza de forma ágil, fácil, cómoda, y con amplitud de horarios desde cualquier oficina de Correos.

Correos Pay llega también al medio rural de Teruel

Asimismo, Correos Pay también se presta en el ámbito rural a través de los carteros y carteras rurales, por medio de sus dispositivos PDA. En la provincia de Teruel, Correos dispone de 57 rurales para ofrecer este servicio. La compañía cuenta en Aragón con 15 convenios que abarcan los diferentes niveles de la administración y también empresas, adheridas a Correos Pay.

La empresa logística continúa ofreciendo sus servicios a administraciones y empresas para facilitar la vida a la ciudadanía e impulsar y desarrollar la actividad de su red de oficinas y de sus servicios rurales, que garantizan el acceso al servicio público a todos y todas y contribuyen a la cohesión territorial y al desarrollo económico, tanto en ámbitos urbanos como en las zonas rurales.

Correos, como empresa pública y por su capilaridad y por la proximidad humana de su personal es un instrumento eficaz y eficiente del Estado para ofrecer servicios de interés general en el territorio y combatir la brecha digital y la despoblación.