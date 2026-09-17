Alertan de que 80 guardias civiles abandonan la provincia de Teruel tras el último movimiento de destinos

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Teruel ha alertado de que más de 80 agentes abandonan la provincia coincidiendo con el cierre del periodo de traslados de la Guardia Civil, que finalizó este miércoles, 16 de septiembre. Según denuncia la organización, el movimiento de personal iniciado de forma excepcional a finales de junio había permitido la llegada de numerosos agentes a la provincia y había generado expectativas de mejora en unas plantillas que, especialmente en los puestos rurales, arrastran desde hace años problemas de falta de efectivos.

A principios del verano, la Delegación de Aragón informó de la incorporación de casi 500 agentes en la comunidad autónoma y la cobertura de más del 80% de las vacantes. Así, en la provincia solo quedaron siete vacantes. En aquel momento, la asociación ya alertó de que los guardias civiles que se incorporaron son los que acaban de acceder al puesto como profesionales y se ven obligados a elegir uno u otro destino.

De acuerdo con los datos facilitados por AUGC, las incorporaciones producidas durante este periodo no permitirían recuperar todas las plazas que quedaron vacantes en septiembre de 2025, cuando, según la asociación, la provincia perdió unos 60 efectivos. La organización calcula que únicamente se habría recuperado alrededor del 50% de aquellas plazas y advierte de que el próximo movimiento de personal, previsto dentro de dos meses, podría volver a incrementar un déficit que considera ya «crónico» en Teruel.

AUGC recuerda que el Ministerio del Interior, a través de la Zona de la Guardia Civil en Aragón, anunció durante el verano la incorporación de personal para paliar estas carencias y señaló, entre otros casos, que las unidades de las Cuencas Mineras alcanzarían el 100% de sus plantillas. Sin embargo, la asociación sostiene que la salida ahora de más de 80 guardias civiles hacia otros destinos vuelve a dejar en una situación complicada a diferentes unidades de la provincia. La situación afecta también, según AUGC, a las Cuencas Mineras, donde algunos de los agentes que habían permitido completar las plantillas abandonan ahora la zona.

La asociación asegura además que existen puestos de la provincia que pueden llegar a contar con únicamente dos o tres guardias civiles para prestar servicio. Esta falta de efectivos obliga, señala, a formar patrullas con agentes procedentes de unidades separadas en algunos casos por más de 40 kilómetros. AUGC considera que este sistema dificulta la planificación y puede provocar que una incidencia que se prolongue más allá del horario previsto obligue a suspender otros servicios, además de repercutir en la conciliación y la vida familiar de los agentes.

Incentivos para fijar agentes en Teruel

Ante esta situación, AUGC Teruel vuelve a reclamar la creación de un incentivo económico específico que permita atraer y, sobre todo, mantener plantillas estables en la provincia. La asociación considera que la estabilidad de los efectivos es especialmente importante en territorios rurales, ya que permite que los agentes conozcan tanto a la población como las características de la zona en la que prestan servicio.

A esta reivindicación suma la situación de los pabellones oficiales destinados a los guardias civiles. AUGC señala que, aunque existen viviendas disponibles en algunos puestos, en otros son insuficientes. Como ejemplo cita el recientemente inaugurado cuartel de Utrillas, que, según la organización, dispone de dos pabellones para una plantilla de ocho agentes de la escala básica.