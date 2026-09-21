Los incendios han arrasado este verano en Aragón 35.675 hectáreas, más de 11 veces la media histórica

Aragón ha cerrado uno de sus veranos más duros en materia de incendios forestales, con 244 siniestros y 35.675 hectáreas quemadas entre el 12 de junio y el 13 de septiembre. El número de fuegos superó en un 64% la media de los últimos 21 años y la superficie afectada multiplicó casi por doce los registros habituales. Los rayos fueron la principal causa de los incendios, responsables de casi la mitad de los siniestros, con especial incidencia en Teruel, donde originaron cerca de dos de cada tres fuegos. En el Bajo Aragón Histórico, los dos sucesos más relevantes fueron los de Ejulve y Peñarroya de Tastavins.

Los datos de este verano han sido muy superiores a la media histórica. Entre el 1 de enero y el 13 de septiembre la media histórica es de 348 siniestros, de los cuales 267 corresponden a conatos (incendios de menos de 1 hectárea), con una superficie forestal quemada media de 3.583,83 ha. Para este mismo periodo, en el año 2026 han ocurrido 427 siniestros (308 de ellos conatos) que han calcinado 35.862,3052 hectáreas forestales.

El aumento de los fuegos se entiende también por un verano muy cálido con temperaturas muy altas. La comunidad autónoma ha registrado la alerta máxima por riesgo de incendios forestales prácticamente cada jornada desde mediados de junio. Durante cinco días se decretó la alerta Rojo+ en prácticamente la totalidad de Aragón. Cabe destacar que se ha alcanzado la denominación rojo o rojo plus en alguna zona de Aragón el 75% de los días de verano. De la misma forma, desde DGA aseguran que las condiciones para la extinción de incendios forestales han sido muy desfavorables. En este sentido, la vegetación presentó una muy alta disponibilidad para arder durante buena parte del verano, llegando a una situación crítica en julio y agosto.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho; la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, y la jefa de Servicio, Maribel Ureta, han presentado este balance, coincidiendo con el final del periodo de máxima activación de medios del dispositivo INFOAR.

Los rayos, la causa principal

Los rayos han sido la causa de prácticamente la mitad de los sucesos en Aragón, siendo el origen de, 112 de los 244 incendios del periodo (el 45,9% del total): 53 en Huesca, 39 en Teruel y 20 en Zaragoza, si bien destaca la provincia de Teruel, donde casi el 64% de los incendios del periodo se han originado por tormentas eléctricas, frente al 48% de Huesca y al 28% de Zaragoza.

Destaca como la segunda causa más frecuente aquella cuyo origen está relacionado con motores y máquinas. En el periodo de estudio se contabilizaron 43, lo que supone casi un 18% del total.

Incendio de Ejulve

El incendio de Ejulve, en la sierra de Majalinos ha sido el tercero más importante de todo el verano en la comundiad autónoma. La superficie quemada alcanzó las 2.403 hectáreas. El incendio comenzó en torno a las 17:45 en la zona del Cerro de la Solana. Buena parte de la superficie calcinada ya había sido afectada por el incendio de Aliaga de 2009, por lo que entre el combustible abundaba el matorral rebrotado y los pastos. La simultaneidad con otros incendios activos como el de Orés y Plan condicionó la extinción.

En la primera tarde y segundo día el incendio calcinó casi la mitad de la superficie, quedando el perímetro contenido. Tras dos días de extinción, con la existencia de reproducciones de cierta envergadura, se pudo contener su avance. A pesar de ello, el día 25 se produjo una fuerte reproducción que provocó una propagación importante en la zona de cola hacia Ejulve y por la tarde otra que ampliaría el perímetro en la zona de cabeza hacia el noreste, dirección Cuevas de Cañart.

Incencio de Peñarroya de Tastavins

Aunque no se contempla entre los cinco más virulentos, en el Bajo Aragón Histórico también cabe destacar el incendio de Peñarroña de Tastavins. En este caso, el fuego se declaró el 12 de julio en una jornada de riesgo extremo, quemó cerca de 175 hectáreas. Aunque no llegó a superar el umbral de las 500 hectáreas que define un gran incendio forestal, figura entre los diez fuegos de mayor superficie registrados en Aragón durante 2026.

Durante su evolución llegó a afectar también a los términos de Ráfales, Fuentespalda y Monroyo. El día 13 había más de 300 efectivos trabajando en la extinción y la principal preocupación era evitar que el fuego alcanzara los Puertos de Beceite, donde existe una extensa masa forestal de gran valor ecológico. También fue necesario desalojar varias masías, el Hotel Torre del Marqués y el centro budista de Monroyo.

Un verano muy exigente

Las condiciones meteorológicas han sido uno de los elementos que han condicionado la campaña. Durante el verano, el nivel de riesgo de incendios alcanzó el nivel rojo o rojo plus en alguna zona de Aragón durante el 75% de los días. El riesgo muy alto se mantuvo desde mediados de junio durante prácticamente toda la campaña.

Estas condiciones propiciaron una muy alta disponibilidad de la vegetación a arder durante buena parte de la campaña. “Las condiciones meteorológicas han sido exigentes, pero no existe una única explicación para entender el comportamiento de los incendios. También importan las condiciones del territorio, la continuidad de la vegetación, la carga de combustible, los accesos y las infraestructuras de prevención”, ha explicado la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván.

En cuanto a las causas, los rayos fueron responsables del 45,9% de los siniestros registrados durante el periodo de máxima activación, con 112 incendios, mientras que los accidentes representaron el 25%. Dentro de los accidentes y negligencias, los motores y máquinas constituyeron la principal casuística, con 43 siniestros.

“La prevención también consiste en concienciar y exigir responsabilidad. Una imprudencia puede acabar convirtiéndose en una emergencia y, cuando un incendio es provocado deliberadamente, la respuesta debe ser proporcional a la gravedad del daño causado”, ha señalado Biendicho.

Prevención y gestión del monte

El balance de la campaña lleva al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón a reforzar su apuesta por una política forestal basada en la prevención durante todo el año y en la gestión activa del monte. En este sentido, el Departamento ya impulsa actuaciones destinadas a reducir la carga de combustible y mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios, mediante trabajos selvícolas, limpieza de montes, mantenimiento de pistas y accesos, cortafuegos, fajas de protección, puntos de agua y anillos perimetrales alrededor de los núcleos de población.

También se pretende favorecer los aprovechamientos de madera y biomasa y recuperar usos compatibles con la conservación. El Departamento considera que la actividad agrícola y ganadera, la gestión forestal, el aprovechamiento de leñas y la presencia humana en el medio rural pueden contribuir al mantenimiento de un territorio más gestionado y con menor acumulación de combustible.

Dentro de esta estrategia se encuentra el PIAMA, Plan de Impulso de Aprovechamientos de Madera y de Intervenciones Selvícolas en Aragón, cuyo objetivo es aumentar la superficie gestionada y extender los tratamientos selvícolas a aquellas zonas donde el aprovechamiento comercial no resulte viable. El borrador del Presupuesto de 2027 contempla una ampliación de la dotación y el objetivo anunciado por el Gobierno de Aragón es alcanzar los 6,5 millones de euros anuales.

Refuerzo de INFOAR

El Gobierno de Aragón, tras el compromiso Presupuestario y el esfuerzo de los Departamentos de Hacienda y Medio Ambiente y Turismo, también ha anunciado un refuerzo de los medios destinados a prevención y extinción. La planificación contempla más de 51 millones de euros adicionales. Contempla la incorporación de cuatro helicópteros pesados, dos aviones anfibios, seis autobombas, tres máquinas pesadas y hasta 215 efectivos adicionales en los próximos ejercicios.

El Departamento mantiene asimismo el diálogo con los representantes sindicales de las brigadas forestales de SARGA, con las que ya hay un preacuerdo para mejorar sus condiciones. También con el personal laboral y funcionario del operativo para avanzar en mejoras organizativas y laborales. La próxima reunión mesa técnica será el 20 de octubre.