Alejandro Nolasco confirma la «utilidad» de Ramón Millán entre las filas de Vox

Alejando Nolasco ha confirmado este viernes que el ex del PAR Ramón Millán será una aportación muy útil en las listas de Vox de cara a las próximas elecciones municipales. El líder de la formación ha confirmado el fichaje que este jueves adelanto La COMARCA y ha elogiado la experiencia del expresidente de la DPT.

«La decisión de Ramón Millán, que tiene una trayectoria política larga, de querer estar en Vox y pensar que Vox es la alternativa a los partidos políticos y que es el futuro y la esperanza», ha declarado Nolasco, una decisión que aseguran han «celebrado».

El líder de la formación en Aragón ha confirmado también que la incursión de Millán en las filas de Vox se confirma gracias a «una disposición excelente para compartir su experiencia en política». Sostienen que es esta experiencia la que le convierte en un activo útil para asesorar a grupo parlamentario.

La elaboración de listas como una tarea colectiva

Durante sus declaraciones, Nolasco también ha querido matizar las declaraciones de Millán y ha asegurado que Vox es «un partido nacional» y que las decisiones sobre las listas electorales «se toman en el Comité nacional en coordinación con las distintas gestoras provinciales».

«No es él la persona que decide quién va o no en listas, sino que es algo colegiado, consensuado y con el visto bueno de todas las personas que conformamos el partido, porque defendemos lo mismo en todos los sitios y por tanto defendemos una unidad de mensaje y acción», ha subrayado Nolasco.